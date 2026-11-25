El músico, director artístico y cofundador de La Fura dels Baus Miquel Badosa, conocido artísticamente como Miki Espuma, falleció la tarde de este martes.

En un comunicado de este miércoles, La Fura dels Baus ha apuntado que su trayectoria es "indisociable" de la historia de la compañía y de la construcción de su lenguaje, y ha destacado su mirada musical, su energía creativa y su capacidad para entender el sonido como fuerza escénica.

Miki Espuma nació en el barrio de Sant Andreu de Barcelona en 1959, e inició su trayectoria profesional como cantante de rock a los 16 años, incorporándose a La Fura dels Baus como músico y director artístico en 1980.

Su aportación fue "esencial" en espectáculos de los inicios de La Fura dels Baus, como Accions (1984), Suz/o/Suz (1985), Tier Mon (1988), Noun (1990), M.T.M. (1994), Ombra (1997), OBS (2000) y XXX (2002), entre otros.

Asimismo, a lo largo de su carrera, también firmó composiciones musicales para la Bienal de Valencia de 2001, la conmemoración del 25 aniversario del descubrimiento de las minas de Atapuerca en 2003 o el Mundial de Ciclismo de Mallorca en 2007.

"Hoy, La Fura dels Baus pierde uno de sus pilares creativos. Nosotros perdemos un compañero, un amigo y una parte de su historia. Su música, sin embargo, continuará sonando", reza el comunicado.