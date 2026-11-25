El Gobierno ha condenado la ejecución de la "pena injustificable e inhumana" de 74 latigazos contra la cantante iraní Parastoo Ahmadi por haber dado un concierto sin velo en su país, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"España condena con toda firmeza la cruel y humillante ejecución de la injustificable e inhumana pena de 74 latigazos a la cantante iraní Parastoo Ahmadi", ha sostenido en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Gobierno ha querido recordar, con motivo del 25N, "su reconocimiento y apoyo a todas las valientes niñas y mujeres que defienden sus derechos y dignidad", así como "su condena a toda violencia de género, y muy particularmente, la violencia institucional".

Según denunció la ONG Iran Human Rights, la condena contra Ahmadi fue ejecutada este lunes. La cantante había sido condenada por un tribunal de Qom junto a cuatro miembros de su equipo en relación con la publicación en diciembre de 2024 de una actuación de Ahmadi en el histórico paso de caravanas de Deyr Gachin, en esta provincia.

En concreto, a los cinco se les acusó de "dañar la decencia pública a través de la producción y publicación de contenido vulgar e inmoral en el espacio virtual", condenándoles a 74 latigazos, así como a dos años de prohibición de actividades artísticas y musicales, y dos años de prohibición de salida del país, según la citada ONG.