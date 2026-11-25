La plataforma de música en streaming Tidal anunció este martes que prohibirá a partir del próximo 9 de diciembre la distribución de canciones generadas exclusivamente mediante inteligencia artificial (IA), medida destinada a "proteger los intereses y la autenticidad de los artistas".

La compañía, propiedad del grupo tecnológico estadounidense Block y fundada en Noruega en 2014, anunció en la red social X que rechazará nuevas canciones creadas completamente con herramientas de IA y que retirará las que ya estén disponibles en su catálogo.

El rapero Jay-Z compró la plataforma en 2015 y la relanzó junto a estrellas como Beyoncé, Rihanna, Alicia Keys o Jack White como un servicio "propiedad de los artistas". Tras la venta a Block, todos ellos mantuvieron participaciones minoritarias y Jay-Z conservó un asiento en la junta directiva. [1, 2]

"A partir del 9 de diciembre, cualquier canción generada en su totalidad mediante IA que se envíe a Tidal será rechazada y eliminada de nuestra plataforma", indicó.

Solo como apoyo

La restricción no afectará a "obras en las que se hayan utilizado estas tecnologías como apoyo durante el proceso creativo", agregó.

Según Tidal, el 43 % de las canciones distribuidas a su plataforma en los últimos 90 días fue identificado como creaciones "generadas totalmente por IA".

"Estas canciones han sido etiquetadas para los oyentes y excluidas del reparto de regalías", señala la entrada.

Unos 27 millones de pistas de su catálogo, el 6,3 % del total, están etiquetadas así, aunque el 96 % de ellas no recibió ninguna reproducción durante los últimos tres meses.

Suplanta identidad de artistas

Además, la empresa afirmó que ha retirado más de 65.000 canciones sospechosas de suplantar la identidad de artistas, lo cual "desvía reproducciones e ingresos de los músicos legítimos". Utilizaban nombres o perfiles de músicos reales para desviar reproducciones e ingresos de forma fraudulenta.

Para identificar el contenido fraudulento, Tidal combina el análisis de metadatos con la tecnología de rastreo de audio de Ircam Amplify. Los músicos cuyas canciones legítimas sean marcadas por error disponen de un canal para recurrir la decisión.