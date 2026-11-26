El cantautor y productor colombiano Carlos Vives, uno de los grandes referentes de la música latina contemporánea, visitó Es la Mañana de Federico, de esRadio, para desvelar los detalles de la gira que lo trae a España. El cantante, que siempre se ha caracterizado por defender la herencia española en Iberoamérica, habló de los "problemas de identidad" que sufren aquellos que atacan a España y defienden la leyenda negra.

"Tenemos problemas con nuestra identidad, pero eso es como el agua, siempre encuentra una salida. Siempre vamos a ser españoles. Somos españoles en América", reivindicó. Ese reconocimiento sobre sus raíces le ha costado críticas, que decide obviar. "Yo no tengo problema con que me critiquen, pero es algo tan mío. Tengo que sentirme muy feliz de recuperar mi orgullo por mi hispanidad. Parte de nuestra tragedia allá es no haberlo entendido, haber asumido todo un paquete de relatos que nos contaron", insistió el artista.

Vives confesó ser seguidor de Federico y estar deseando leer El libro de los motes (Espasa). De hecho, contó una anécdota sobre los apodos. "Somos tan españoles que frente a la casa, cuando yo era niño, había un señor que pasaba en su bicicleta con una radio debajo del sillín. Ponía una música muy alegre, un vallenato, una salsa. Nosotros al culo le decimos jopo y en el barrio le llamábamos 'jopo alegre'".

Carlos Vives, en esRadio. | David Alonso

En cuanto a la situación actual de su país, reconoció que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo Gabriel de la Espriella, es para muchos "aire fresco": "Es un país que está cansado de la delincuencia y de la impunidad de muchos años".

Inicios en la música

Vives recordó sus inicios en la música: "Empecé a cantar en la casa, en misa. La misa era para mí la oportunidad de cantar. Mi abuela tocaba el piano y mi tía el acordeón. Mi papá se dio cuenta de que tenía una voz particular. Fue el primer sorprendido cuando empecé a estudiar medicina".

El colombiano, además, ha protagonizado telenovelas colombianas de gran éxito. "Nuestra televisión nacía del costumbrismo. Ese tipo de televisión y de teatro me ayudó a buscar un sonido diferente en la música. Canté discos de baladas, pero quise ser un artista más auténtico. Empecé a cantar como hablaba", rememoró.

Carlos Vives, en esRadio. | David Alonso

A Carlos Vives se le atribuye haber modernizado e internacionalizado el vallenato y los ritmos tradicionales del Caribe, aunque esto no fue bien recibido por todo el mundo. "Me acusaron de dañar el folclore", contó. "Entendí muy temprano que los procesos musicales habían sido como electrificaciones e industrializaciones de tradiciones orales. Uno ve el rock de los ingleses y podías encontrar el origen en esos blueses del sur de Estados Unidos. Tengo una canción donde digo: 'Yo soy el Elvis cienaguero'. Quería hacer el rock de mi pueblo, buscar la modernidad".

Conciertos

Carlos Vives presentó el Tour al Sol, una gira junto a su banda La Provincia que acompaña el lanzamiento de El último disco, Vol. 1. El espectáculo está planteado como un recorrido por sus grandes clásicos, como "La gota fría", "Fruta fresca", "La bicicleta" o sus canciones más recientes. Entra en su recta final con parada el 3 de diciembre de 2026 en Pamplona (Navarra Arena).

El cantante admite que su gran apoyo "es la familia" y "su identidad" sin pensar si le llevarían a Hollywood o no. "Ese siempre fue mi camino, me ayudó a agradecer las cosas que me pasan", aseguró.