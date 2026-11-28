En los micrófonos de esRadio, el espacio musical dedicó un monográfico a desgranar la historia y trascendencia del célebre Amen break, uno de los fragmentos rítmicos más influyentes y reproducidos de la historia de la música contemporánea. Surgido originalmente en la cara B del sencillo de 1969 de la banda de funk y soul The Winstons, titulado "Amen, Brother", este compás de batería de apenas unos segundos ha servido como cimiento estructural para infinidad de producciones en estilos tan variopintos como el rap, la electrónica de vanguardia o el pop internacional.

El recorrido comenzó repasando su decisivo impacto en la época dorada del hip hop estadounidense, con mención destacada al grupo N.W.A y su legendario tema "Straight Outta Compton". En dicha producción, Dr. Dre ralentizó deliberadamente el ritmo para conseguir un sonido pesado, denso y contundente característico del boom bap clásico. A este empleo inicial le siguieron transformaciones comerciales como "Informer", el éxito noventero de Snow, donde la base adquiría cadencias propias del dancehall y el raggamuffin, demostrando la enorme elasticidad del patrón percusivo original.

La evolución del rap contemporáneo también ha mantenido viva la influencia de este compás. Como muestra de ello se analizó "Pigs", pieza del rapero y productor Tyler, The Creator, quien llevó la ralentización del ritmo a un extremo todavía más oscuro, turbio y opresivo. Con la adición de sirenas y una ambientación callejera asfixiante, el compás de The Winstons demostró ser un lienzo idóneo para generar atmósferas cinematográficas próximas al suspense y al thriller psicológico.

Más allá de las rimas callejeras, el sonido encontró su verdadera eclosión en la música electrónica europea, convirtiéndose en el epicentro de la cultura de club. La formación británica The Prodigy recurrió a esta batería fragmentada en canciones como "Mindfields", perteneciente a su aclamado álbum The Fat of the Land, fusionando la intensidad del movimiento rave con la rabia del punk callejero. Este tratamiento rítmico acelerado y sincopado sentó cátedra dentro de la corriente del big beat durante la década de los noventa.

El desarrollo de géneros como el drum and bass y el jungle no se explicaría sin la deconstrucción quirúrgica de este ritmo. Productores clave como Goldie, bajo el alias Rufige Kru en su composición "Dark Rider", trocearon y dispararon las cajas y platos a revoluciones vertiginosas. En una línea más experimental y cerebral, el pionero Aphex Twin integró el patrón en "Girl/Boy Song", dentro de su trabajo Richard D. James Album, contrastando veloces ráfagas de percusión sincopada con arreglos de cuerda orquestales de gran delicadeza acústica.

La versatilidad de la percusión ideada por The Winstons cruzó igualmente las fronteras del rock y el metal contemporáneo. Un ejemplo singular lo aportó Slipknot con "Pulse of the Maggots", donde la base electrónica subyace camuflada bajo la habitual muralla de distorsión guitarrera y la batería acústica de percusiones múltiples de los de Iowa. De forma paralela, bandas de rock psicodélico como King Gizzard & The Lizard Wizard también han experimentado con dicho patrón en piezas directas como "Level 5", prescindiendo de cualquier límite estilístico.

El fenómeno no tardó en alcanzar el pop de masas y la música más comercial, dejando huella en las pistas de baile del verano con el clásico de eurodance "Saturday Night" de Whigfield. En producciones más recientes, estrellas de primer nivel como Lady Gaga y Elton John unieron fuerzas en "Sine from Above", culminando una balada bailable en una inesperada y frenética explosión rítmica articulada en torno al famoso compás. Asimismo, proyectos de trip hop como London Grammar reinventaron el tema "Nightcall" aportándole un tono melancólico y reflexivo.

Como colofón, se puso de manifiesto cómo el compás ha permeado la cultura audiovisual al dar forma a la sintonía televisiva de la serie de animación Futurama, obra del compositor Christopher Tyng, quien actualizó las campanas del tema "Psyché Rock" de Pierre Henry añadiendo la percusión sincopada. Asimismo, se recordó la anécdota de Oasis y su tema "D'You Know What I Mean?", donde Noel Gallagher reconoció haber extraído el ritmo directamente de la versión de N.W.A en lugar del original de 1969, antes de despedir la entrega con la solemnidad hipnótica de Massive Attack en "Hymn of the Big Wheel".