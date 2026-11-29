Mike Love, miembro fundador, vocalista principal y el único integrante que permaneció de manera ininterrumpida en The Beach Boys desde su formación en 1961, ha fallecido a los 85 años. La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por su representante, Katie Altman, quien informó de que el músico murió acompañado de su entorno más cercano, aunque no se han revelado las causas exactas del deceso.

"Con profundo respeto, les comunico que Mike Love ha fallecido rodeado de su familia. Un icono de la cultura estadounidense, será recordado por su talento singular y por ser una fuente de inspiración para generaciones de músicos", señaló Altman en su declaración.

La desaparición de Love se produce poco más de un año después del fallecimiento de su primo y socio creativo, Brian Wilson, ocurrido en junio de 2025 a los 82 años, poniendo punto final a una de las duplas más influyentes, complejas y turbulentas de la historia de la música popular.

El arquitecto lírico del sueño californiano

Nacido como Michael Edward Love el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles, fue el mayor de seis hermanos en el seno de una familia donde el trabajo duro y el arte convivían a diario. Su padre, Milt Love, se dedicaba a la industria metalúrgica, mientras que su madre, Emily Wilson —hermana de Murry Wilson, padre de Brian—, tocaba el piano y cantaba, inculcando en sus hijos una profunda sensibilidad musical. "Admiraba la ética laboral de mi padre y el amor de mi madre por la música y la cultura", recordaría décadas después el artista.

En 1961, junto a sus primos Brian, Dennis y Carl Wilson, además de su compañero de secundaria Al Jardine, fundó The Beach Boys. Tras irrumpir en la escena regional con el sencillo "Surfin'", la banda hizo historia al convertirse en el primer grupo de rock fichado por el sello Capitol Records al año siguiente.

Mientras Brian Wilson revolucionaba el estudio de grabación como compositor y arreglista —alcanzando su cenit creativo en 1966 con el álbum Pet Sounds y el sencillo "Good Vibrations"—, Mike Love se consolidó como el maestro de ceremonias sobre el escenario y el motor lírico de los grandes éxitos comerciales del grupo. Su voz nasal y pícara, sumada a su presencia escénica —descrita por el biógrafo Timothy White como la de un "soltero playero, desgarbado y bromista" que aportaba un aire de adulto pícaro frente al tono más sentimental de sus compañeros—, definió la estética sonora de los años sesenta.

Love coescribió las letras de clásicos generacionales como "Fun, Fun, Fun", "I Get Around", "California Girls" y "Good Vibrations". Su capacidad para improvisar en el estudio quedó inmortalizada en detalles que pasaron a formar parte del imaginario colectivo estadounidense, como sus célebres aportes vocales en temas dedicados a la cultura del automóvil como "409".

De mejores amigos a rivales en los tribunales

La historia de Mike Love es indisociable de su vínculo con Brian Wilson, un año menor que él. En su adolescencia, ambos forjaron una complicidad estrecha; pasaban noches enteras escuchando música en una radio de transistores hasta la madrugada, intercambiando influencias que luego darían forma al sonido híbrido de la banda: Brian aportaba la sofisticación armónica de grupos vocales como los Four Freshmen, mientras que Mike inyectaba la energía rítmica del rock and roll y el R&B de Chuck Berry, Little Richard y The Coasters. "Ambos teníamos otros amigos y ambos teníamos novias, pero no sé si alguno de los dos tuvo un mejor amigo", escribió Love en su autobiografía Good Vibrations: My Life as a Beach Boy.

Sin embargo, el paso de los años transformó esa hermandad en un profundo cisma. A partir de 1968, cuando los gustos del rock viraron hacia sonidos más psicodélicos y complejos y Brian Wilson se retiró de la vida pública acosado por severos problemas de salud mental, Love asumió el control operativo y comercial del grupo, manteniéndolo en giras constantes durante décadas.

Esta postura le valió el rechazo de un sector importante de la crítica y de los seguidores más puristas de la banda, quienes lo acusaban de anteponer el lucro a la evolución artística y de haber ejercido presión sobre la frágil estabilidad emocional de su primo. La tensión estalló definitivamente en los tribunales durante la década de 1990, cuando Love demandó con éxito a Wilson para reclamar los créditos de autoría y regalías de decenas de canciones clásicas escritas en los años sesenta.

Un legado marcado por la dualidad

Consciente de la polarización que despertaba su figura, Love nunca rehuyó la controversia. En sus memorias resumió su lugar en la mitología del rock con una frase lapidaria: "Para aquellos que creen que Brian camina sobre el agua, yo siempre seré el Anticristo".

Aunque publicaciones especializadas como Record Collector llegaron a retratarlo como un "oportunista calculador" envuelto en agrias disputas legales con sus antiguos compañeros, la perspectiva histórica reconoce que el fenómeno global de The Beach Boys habría sido inconcebible sin su aportación. Love fue el puente entre el genio introspectivo de Brian Wilson y el gran público; el cronista que supo poner palabras a una fantasía eterna de playas soleadas, coches rápidos y juventud despreocupada que, más de sesenta años después, sigue resonando en todo el mundo.