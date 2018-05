Agotadas las entradas para el evento especial de 'Friends' en Madrid

En mayo de 2004 dijo adiós una de las comedias más exitosas de la historia de la televisión, Friends. Para tratar de paliar esta ausencia, Comedy Central organizó el FriendsFest, un evento perfecto para los incondicionales de esta serie. Tras pasar por diez países con gran éxito, llegará a Madrid del 24 al 27 de mayo. La mala noticia: ya no quedan entradas.

Réplica del apartamento de Mónica | Comedy Central

El FriendsFest permite a los asistentes visitar una réplica exacta del apartamento de Mónica, hacer su propia versión de la cabecera en el mítico sofá mientras canta "I'll Be There For You", sentir en su propia piel el romance entre Rachel y Ross al casarse en una capilla de Las Vegas o echar una partida de futbolín como Chandler y Joey.

Las entradas se pusieron a la venta en la web de Comedy Central el 1 de mayo por un precio de 5 euros. En Reino Unido, tardaron en agotarse diez minutos. En España, algo más, pero el resultado ha sido el mismo. El evento se celebrará en La casa del Lector, en Matadero.