Puede que Matt Groening, creador de Los Simpson, Futurama o Life in Hell, no sea precisamente un adalid de hiperactividad, por mucho que su familia amarilla resulte omnipresente después de 30 años. Pero desde luego donde pone el ojo (lápiz) pone la bala. Ahora mismo, si no estás en Netflix, no existes, y Groening se dispone a morder la manzana digital con una nueva creación.

Las primeras imágenes de Desencanto difundidas por la plataforma de streaming han creado el previsible revuelo mediático. Por bonitas, por prometedoras y por incorrectas. La nueva ficción de Groening se estrenará el próximo 17 de agosto en una tanda de diez capítulos que, como es habitual en Netflix, se pondrán a disposición del espectador de una tacada. No serán los únicos, ya que hay una segunda temporada encargada que añadirá otros diez episodios al invento.

(Des)encanto | Netflix

Los fans de Futurama están de enhorabuena: la historia de Bean, una joven princesa alcohólica en un ruinoso reino medieval, parecen dar una vuelta de tuerca cafre al chiflado futuro de Futurama. Entremedias, Elfo y Luci, dos secundarios que se pasearán con Bean por un mundo de trolls y humanos, que presuponemos tendrá la riqueza habitual de las creaciones de Groening. ¿Para cuándo un tráiler?

El reparto en V.O. sigue las coordenadas habituales de las creadores de Groening: selecciona al mejor, no al más famoso. Abbi Jacobosn, Nat Faxon y Eric Andre, todos ellos secundarios habituales de la comedia USA, se unirá a otros que resultarán familiares a los fans de Futurama: John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille... El tono será aún más adulto e incorrecto que el de su aventura futurista.

(Des)encanto | Netflix

Desencanto a buen seguro dará una vuelta de tuerca a los cuentos Disney, reforzando de paso liga de otras producciones de animación adulta de la plataforma como Bojack Horseman. Hay vida más allá de Homer Simpson.