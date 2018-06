Muere con 20 años Jackson Odell, actor de 'Modern Family' y 'The Goldbers'

Este lunes se ha conocido la noticia de la muerte, por causas aún sin esclarecer, del cantante y actor de 20 años Jackson Odell. Su cuerpo fue hallado el pasado jueves en su casa de Tarzana, en California, por los servicios de emergencias, alertados por familiares y amigos del joven actor que no contestaba a sus llamadas. En los próximos días, según Hollywood Reporter, se le practicará la autopsia al cadáver.

Jackson Odell ha aparecido en series como The Goldberg y en dos capítulos de Modern Family, Arrested Development o iCarly, Astrid Clover, la última en la que participó. Su primera aparición en televisión fue cuando solo tenía 12 años.

Su familia ha comunicado el fallecimiento a través de Twitter: "La familia Odell ha perdido a nuestro amado hijo y hermano, Jackson Odell. Él siempre será para nosotros una luz y un alma brillante, amorosa y llena de talento. Todavía tenía mucho que compartir (...) Ahora queremos dar en privado algún sentido a esta inconmensurable pérdida".

Como músico Odell compuso algunos temas para la banda sonora de las películas Forever my Girl y Redemption. En su canal de YouTube se le puede ver interpretando temas propios y también versiones de otros artistas muy conocidos. Uno de sus últimos comentarios en Twitter fue para recordar el 77 cumpleaños de Bob Dylan.

Happy 77th birthday… https://t.co/TBmCHkHWEO — Jackson Odell Music (@JaxnTweets) May 24, 2018

La actriz Ariel Winter, compañera en Modern Family, ha compartido en sus redes sociales una despedida dirigida a él. Winter dice sentirse "devastada" tras conocer la muerte del actor. "Lo conocía desde que tenía 12 años, e incluso apareció en un episodio de Modern Family. No hablamos mucho durante nuestros años de instituto, pero me siento feliz de haber pasado tiempo con él antes de su final. Es muy duro para mí escuchar la muerte de cualquier persona, pero la de alguien tan joven me entristece mucho. Le envío amor a su familia y amigos", ha escrito.