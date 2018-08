"Estoy enfermo y no le importo a nadie". Son las palabras de uno de los protagonistas de Maniac, la nueva miniserie que Netflix presentará al público el próximo 21 de septiembre, y las pronuncia antes de someterse a un alucinógeno experimento de multirrealidad cerebral en el que sus protagonistas, todos ellos pacientes de un centro psiquiátrico, se refugian en mundos de fantasía donde campan a sus anchas estereotipos cinematográficos y todo parece simplemente mejor que en la vida real.

Vean el tráiler, y si no les recuerda a Origen, la taquillera película de Christopher Nolan, es porque aún no la han visto. También a otras como Acuérdate de mí, Un viaje alucinante al fondo de la mente o incluso a Pesadilla en Elm Street: en Maniac, los pacientes del doctor interpretado por Justin Theroux se someten a un experimento que podría resolver sus problemas mentales o bien destruirlos.

La miniserie supone la reunión de dos actores, Jonah Hill y Emma Stone, once años después del estreno de la comedia Supersalidos. Ellos son también los productores del evento junto a Cary Fukunaga, ganador del Emmy por la primera temporada de True Detective (es decir, la buena) y ahora responsable de la serie. El californiano estuvo a punto de dirigir It pero renunció al proyecto en el último momento, recayendo en el argentino Andy Muchietti y el éxito de taquilla que removió hace un año los cimientos de Hollywood.

En el interín entre una y otra Fukunaga se ha refugiado en esta Maniac, que como suele pasar, no es una idea original sino una adaptación de un original noruego de 2014 obra de Espen Petrus Andersen Lervaag and Håkon Bast Mossige. Se trata de una comedia negra y dramática que parece tener notas de color de muchos otros géneros, en virtud de la alucinación colectiva de sus protagonistas.

La serie es una de las grandes opuestas de la plataforma streaming con vistas al otoño, y con su primer tráiler la expectación no hace sino crecer hasta la estratosfera. La plataforma ya apostó con fuerza por Fukunaga distribuyendo su película Beasts of no nation, con Idris Elba, hace ahora dos años. Y respecto a Hill y Stone, cada uno de ellos absolutamente consagrado no solo en la comedia sino también el drama, no es extraño que dos pongan sus pies en la pequeña para proyectos de tal envergadura. Junto a ellos Sally Field y Justin Theroux, el único que no ha sido nominado o ganador del Oscar del grupo, tal y como subraya (imaginamos que sin mala intención) el propio tráiler.