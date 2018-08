Macaulay Culkin rechazó tres veces protagonizar 'The Big Bang Theory'

El actor Macaulay Culkin saltó a la fama muy niño con películas familiares de los años 90 como Mi chica, Solo en casa o Cheque en blanco. Sin embargo, una vez que creció apareció en prensa más por sus escándalos con drogas y alcohol que pot méritos cinematográficos.

Todo pudo haber sido distinto si Macaulay Culkin hubiera aceptado el papel de una de las series más seguidas de los últimos años: The Big Bang Theory.

"Me persiguieron para The Big Bang Theory y dije que no", aseguró el actor durante una reciente entrevista para el podcast The Joe Rogan Experience.

Culkin rechazó varias peticiones para aparecer en la sitcom de CBS porque no lo se lo vendieron bien: "Fue algo así: 'Bien, hay dos astrofísicos frikis y una chica guapa que vive con ellos'. Ya está. Esa fue la presentación. Decían: 'Vamos a conseguir a algunos físicos reales para hacer los cálculos'. Y yo les dije: 'Vale, estoy bien, gracias'. Y luego volvieron y les dije: 'No, no no. Una vez más, me siento alagado pero no'. Después volvieron, e incluso mi manager me quiso persuadir", contó.

Macaulay Culkin admite que ese trabajo podría haber sido un gran impulso para su carrera: "Tendría cientos de millones de dólares en este momento si hubiese aceptado el trabajo". De hecho, Jim Parsons, el protagonista de The Big Bang Theory, ha sido el actor de televisión mejor pagado, según Forbes, por tercera año consecutivo.