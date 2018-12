La dolorosa confesión de Sarah Hyland, actriz de 'Modern Family'

La joven actriz Sarah Hyland,que interpreta a Haley Dunphy en la exitosa serie Modern Family ha concedido una entrevista en la que ha confesado los graves problemas de salud que ha sufrido en los últimos años.

Hyland, de 28 años, se ha sometido a 16 operaciones quirúrgicas debido a la displasia renal que padece, una enfermedad que aparece cuando uno o los dos riñones no se desarrollan correctamente y surgen quistes.

En una entrevista concedida a Self, la intérprete reveló que se sometió a un segundo trasplante de riñón después de que su cuerpo rechazase una primera donación de su padre en 2012. Ese rechazo le causó una grave depresión. "Cuando un miembro de tu familia te da una segunda oportunidad de vivir y fracasa casi sientes que es culpa tuya. No lo es. Pero lo es", dijo.

Su hermano Ian fue el segundo donante en septiembre de 2017. "Durante mucho tiempo me planteé el suicidio porque no quería fallarle a mi hermano pequeño como le había fallado a mi padre. Me he pasado la vida siendo siempre una carga, teniendo que ser atendida y cuidada", aseguró entre lágrimas.

Para la actriz, su participación en Modern Family fue crucialpara hacer frente a la situación: "Mi trabajo es mi terapia. No estaría aquí si no fuera por él".

Hoy en día, ha dejado atrás esos oscuros pensamientos. "Tengo dos de los perros más maravillosos del mundo. Tengo el mejor novio posible, que tiene el tercer mejor perro del mundo. Tengo la mejor familia que podría pedir. Estoy en una serie absolutamente increíble", contó.