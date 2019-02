Fue un viajero impenitente, siempre movido por intereses políticos y económicos, y también una persona taciturna y huraña, especialmente tras la muerte de su esposa Isabel de Portugal, aspectos que quedan plasmados en Carlos V: Los caminos del emperador, el debut de TVE en el género de "docu-ficción histórica".

Este sábado a las 19:15 horas se estrenará el primero de los cinco capítulos de 30 minutos que componen la serie dirigida por el periodista Juan Frutos, que ya ha estado al frente de otras producciones internacionales que aúnan entretenimiento y conocimiento y que en ésta ha compuesto "un cuaderno de viajes con ficción y un contenido histórico potente a través de una docena de historiadores", explica a Efe.

De la ficción se encargan Mario Zorrilla (Carlos V) y Juan Gea (Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa, conde de Oropesa), además de Alberto Amarilla, Ramón Langa, Antonio Salazar, Cayetana Cabezas, Primitivo Rojas y Salvador Campoy.

Carlos V: Los caminos del emperador se ha rodado en 50 ciudades de 20 países, entre ellos Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, Perú, Colombia, Italia o Austria y muestra la vida de "un embajador nómada, un soldado errante que estuvo en todos sitios en viajes espectaculares para la época".

No eran viajes de ocio porque siempre había tras ellos "un interés político". "Aunque fuese a visitar a familiares subyacía el interés político o económico. Era un estratega y lo aplicaba en su día a día", apunta Frutos.

Por ello la serie "no da una visión imperialista, sino la del rey viajero que controlaba medio mundo", el imperio donde no se ponía el sol, y también la del hombre "triste, huraño, taciturno, con más de 20 enfermedades, según Gregorio Marañón", situación que empeoró tras la muerte de su esposa, Isabel de Portugal. "Eso me llegó al corazón y queda muy bien retratado", añade el director.

En los dos primeros capítulos se analiza su vida desde su nacimiento en Gante en 1500 hasta su abdicación en 1556, mientras que los para después centrarse en su último viaje, el que le llevó de Flandes a Extremadura, donde se hizo construir una casa palacio junto al monasterio de Yuste hasta su muerte en 1558.

Juan Frutos, que ha producido y dirigido programas de viajes como Turismo rural en el mundo y series que conjugan historia y viajes como Vías romanas de Europa, confía en que la "docu-ficción histórica" tenga tan buena aceptación entre los espectadores españoles como en Gran Bretaña o Alemania, donde vive, y especialmente Carlos V: Los caminos del emperador, que cuenta con "casi 50 escenas de ficción con diálogo" además de las aportaciones de los historiadores.

"Es un género nada cultivado en España, pero en otros países se hace muy a menudo", dice quien ya ha planteado a TVE una serie histórica sobre los Austrias.