La exposición de 'Stranger Things' en Madrid

"Y esto, ¿cómo funciona?" La joven que lanzaba al aire esta pregunta tendría unos 15 años y movía un walkman de lado a lado esperando a que alguna luz le indicase cómo accionar el sonido. Sobre la mesa, un cassette de Tina Turner –a priori, una total desconocida para la joven en cuestión–. Unos metros hacia la derecha, un padre instruía a su hijo delante de una máquina de arcade de Street Fighter. Con ojos brillantes, le explicaba cómo lanzar un "hadouken", el famoso movimiento de Ken o Ryu en el mítico videojuego. Los 80 están más de moda que nunca gracias, en parte, a series como Stranger Things.

En la Gran Vía madrileña (número 28) se ha instalado una exposición sobre la exitosa ficción de Netflix, protagonizada por Winona Ryder, David Harbour y Millie Bobby Brown. En ella, los visitantes pueden fotografiarse en la heladería Ahoy, imaginarse que pasean por la Feria de Hawkings o enfrentarse a un Quizz! sobre los sucesos acaecidos en 1985, año en el que está ambientada la tercera temporada de Stranger Things.

Pero, sin duda, lo que más éxito tiene entre los seguidores de la serie es la recreación del centro comercial Starcourt Mall. La gracia está en elegir entre varias chaquetas y complementos totalmente ochenteros y, una vez disfrazado, posar para la fotografía de recuerdo mientras de fondo suena "You Spin Me Round" o "Take on me".También pueden subirse en una torre de socorrista e imitar a Billy, el joven por el que suspiran todas las madres de Hawkins.



Además de ser una buena opción para cualquier seguidor de la serie que pase por el centro de Madrid y decida entrar, supone una simpática –aunque muy breve– inmersión en la década de los 80, esa en la que había televisores de tubo, radio cassette, cintas VHS y los calentadores eran imprescindibles para un look ideal.

Ficha:

Lugar: Movistar Gran Vía 28

Fecha: Hasta el 11 de agosto

Horario: Lunes a sábado de 10:00 a 21:00 h; domingos y festivos de 12:00 a 20:00 h

Precio: Entrada gratuita