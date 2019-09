Rosa Belmonte

Malaka es Málaga en fenicio. Y "Fenicio" es el título del primer capítulo de Malaka, la serie que el lunes estrenó TVE. Aunque yo oigo malaca y pienso en la cumbia oriental que Rosita Quintana canta en El ángel caído (1948), la canción de Manuel Felguerez. "Chinito, chinito, toca la malaca, chinito…". Malaca por maraca. También dice que come mucho aloz y "Chinito, chinito, no pleocupes más". En Malaka hablan como tienen que hablar y, desde luego, esa es una de la claves de su credibilidad. Vemos una Málaga que no es la del Museo Picasso, el Carmen Thyssen, el Centro Pompidou, el Pimpi o la calle Larios, aunque sí de gazpachuelo. Una Málaga chunga tan real como la otra.

Los creadores son los guionistas malagueños Daniel Corpas y Samuel Pinazo. Y por suerte han encontrado quien les ha dejado hacer. Porque ahora se pueden hacer ficciones así y que gusten a la gente de una cadena generalista (seguramente antes también, pero no se atrevían). La libertad creadora no siempre es una garantía. A veces, sí. Natasha Lyonne y Amy Poehler coincidieron en el piloto de Old Soul para la NBC, una creación de Poehler. La cosa (una comedia) no funcionó. Amy le dijo a Nastasha: "Eh, ¿cuál es la serie que de verdad queremos hacer? Si no hubiera reglas ni restricciones ni networks involucradas, ¿qué querríamos decir?". El resultado, años después, fue Muñeca rusa en Netflix. Pues Malaka está en TVE. Y eso es lo más extraordinario. Producida por Globomedia (The Mediapro Studio), dirige Marc Vigil y produce Javier Olivares (también Vigil).

El realismo por sí solo no hace buena una serie. Malaka está por encima de otras por muchas más razones. Por esa credibilidad, por el guión, por los diálogos, por los personajes, por los actores, por la ambientación. Por lo normal, vaya. Malaka es un thriller entretenido, con un ritmo tirando a lento que aguanta esa fealdad tan verosímil. Una historia que no cuenta nada original pero lo hace con gusto. Mejor el segundo capítulo. Con el primero se corre el riesgo de abandonar. Policías, narcotraficantes, gitanos, nigerianos, una chica desaparecida, una nueva droga por las calles, una poli venida de Madrid ("una enterá"). ¿Se acuerdan de El Príncipe? Pues Malaka es otra cosa. Una sin guaperas, con gente de verdad. Sin colorines. No vamos a ir a Fariña o a cualquier referencia extranjera. Podemos ir a Gigantes o a Hierro y alegrarnos de que Malaka no sea de una plataforma privada, que podría serlo. Que esté en TVE, después de disparates como El Continental. Así, sí. Esto es lo que tiene que hacer una televisión pública.

Protagonizan Maggie Civantos y Salva Reina (Allí abajo). Pero destaca Laura Baena, que estaba con Civantos en Vis a Vis como Antonia, una de las presas. En Malaka interpreta a La Tota, una jefaza gitana, narcotraficante y lesbiana con jovencita buenorra al lado. Es Carmen Orozco (por malísima) con bata de forro polar y gusto por las hamburguesas de un euro. Y en su casa ven MasterChef.

Anda TVE promocionando la serie para el lunes que viene. A las 22.40. Y no les da vergüenza. En el FestVal, a Fernando López Puig, director de contenidos de la cadena, le preguntaron por el adelanto del prime time. Leí en Ecoteuve que necesitarían dos prime time. "Si Cuéntame arrancase a las 22.00 terminaría a las 23. A esa hora necesitaríamos un programa de peso para competir con el resto de las cadenas". Teniendo en cuenta que el lunes pasado emitieron dos capítulos de Malaka, ese problema estaba resuelto. El público bajó del primer capítulo al segundo. Y era mejor. Pero qué horas. 13,5% de cuota y 1.874.000 espectadores el primero. 15,6% de cuota el segundo y 1.523.000 espectadores. A mí es que las 22.00 ya me parece tardísimo. TVE debería distinguirse con el adelanto del Prime Time. Pero no parece que estén por la labor. Seguiremos riéndonos cuando leamos en los periódicos ingleses (en el papel) la sección Anoche en Televisión.