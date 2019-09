De Miguel Ángel Silvestre a Pablo Ibar: la historia real de 'En el corredor de la muerte'

En el corredor de la muerte, basada en el caso real de Pablo Ibar, aborda la lucha de un hombre por demostrar su inocencia. La serie, que consta de cuatro capítulos, se estrena el 13 de septiembre en Movistar+ y narra la historia del hombre declarado culpable de un triple asesinato cometido en Florida en 1994 y que acaba de ser condenado a cadena perpetua.

El rol de Ibar ha recaído sobre el actor Miguel Ángel Silvestre, que tras su éxito en EEUU con series como Sense8 o Narcos acomete aquí uno de sus retos más complicados. Lo hace, eso sí, apoyándose en un reparto de actores en los que ha recaído la responsabilidad de encarnar a las personas reales que rodearon a Ibar en su odisea. Porque En el corredor de la muerte es su historia, así como la narración apasionante de un discutible proceso judicial, pero también la de una familia que nunca se ha rendido.

Los creadores de Fariña, incluyendo el autor de la novela original, Nacho Carretero, se han atenido a la realidad para narrar la historia. La serie, ideada por Ramón Campos y dirigida por Carlos Marqués-Marcet, cuenta con escenas en inglés y sobre todo en castellano, con un Miguel Ángel Silvestre adoptando el acento latino del hispano-cubano Pablo Ibar, de quien ha visto muchos vídeos para adoptar sus gestos y manera de hablar.

"Yo no era un ángel, frecuentaba malas compañías y me creía el rey del mundo. Lo admito. Pero no soy un asesino. Jamás lo he sido". Son palabras del Pablo Ibar encarnado por Silvestre, un hombre que clama por su inocencia en las más duras condiciones imaginables. El actor explica que abordó el papel desde el "máximo respeto", al tratarse de una persona real cuya historia todavía no ha terminado. La consigna para todo el equipo fue ser fieles a la realidad, porque se trata de la historia de personas que todavía siguen sufriendo.

Silvestre y Marisé Álvarez | Movistar+

Completan el reparto la puertorriqueña Marisé Álvarez, que interpreta a la esposa de Pablo, Tanya Quiñones, su novia en 1994 y con la que se casó estando en prisión. Tanya ha luchado por la inocencia de su marido desde que fue encarcelado, y de hecho fue la responsable de que a Nacho Carretero, autor del libro en el que se basa la serie, le interesara la historia de Pablo Ibar. Ella es una de las perjudicadas en un conflicto que va más allá de la inocencia o culpabilidad de su marido debido a un proceso repleto de injusticias.

Además, en la serie están actores de enorme reputación como Ramón Agirre y Laura de la Uz interpretando a los padres de Pablo. Él es Cándido Ibar, un histórico pelotari vasco decidido a ayudar a su hijo a cualquier precio; la cubana Laura de la Uz interpreta a la fallecida Cristina, que una vez Pablo fue detenido nunca pudo volver a ver a su hijo. El elenco se completa con Pau Poch como su hermano; Gianpiero Cognoli y Simao Cayatte como los primeros policías que llegan a la escena del crimen; así como Ben Temple y Nick Devlin como el primer y segundo abogado de Ibar, así como con Eric Goode como el feroz fiscal del caso.

El estreno de En el corredor de la muerte se complementará de manera simultánea con cuatro podcast que se aproximarán al caso desde la perspectiva del periodista investigador Nacho Carretero y que incluirán audios reales del caso. Una quinta entrega se difundirá más tarde, para divulgar aspectos centrados en la actualidad.