"En el Corredor de la muerte no es sobre si Pablo Ibar es inocente o culpable"

La historia real de Pablo Ibar es el corazón de En el corredor de la muerte, la nueva serie que Movistar+ estrena el 13 de septiembre. El hispano-estadounidense tiene ahora 46 años y lleva preso 25 tras ser acusado del asesinato de Casimir Sucharski, dueño de un club nocturno, y dos mujeres de 25 años, Sharon Anderson y Marie Rogers.

Miguel Ángel Silvestre, recién salido de la exitosa serie Sense8, Narcos o Ibiza, encarna a Ibar en un relato que aborda los años de condena (16 de ellos en el corredor) y las relaciones familiares de Ibar con Tanya Ibar, encarnada por Marisé Álvarez. Todo un desafío actoral para Silvestre, que interpreta a un joven que frecuentaba malas compañías pero con toda una vida por delante. Una vida que resulta súbitamente truncada.

Presentada en 4 capítulos de 50 minutos, En el corredor de la muerte ha sido creada por Ramón Campos y dirigida íntegramente por Carlos Marqués-Marcet. La serie comparte gran parte del equipo creativo y técnico de la serie Fariña, basada igualmente en un libro de Nacho Carretero. Se trata de una nueva vuelta de tuerca en la serie de producciones propias de Movistar+ lleva revolucionando la industria española, con títulos como Vergüenza, Arde Madrid o Gigantes, entre otras.

La serie abarca desde el año 1993, un año antes del triple asesinato, hasta mayo de 2019, justo antes de la última sentencia en la que Ibar esquivó la pena de muerte. Lo que vemos es un proceso judicial sin pruebas incriminatorias en la que el acusado clama en todo momento por su inocencia.

El primer paso para que historia real de Ibar se convirtiera en una serie vino del propio Nacho Carretero, tal y como asegura el propio guionista y creador Ramón Campos. "Le pedí, más por curiosidad que por otra cosa, que cuando lo tuviese terminado me dejase leer el manuscrito. Unas semanas después lo recibí en mi email. Abrí el archivo y ya no me despegué de la pantalla hasta que terminé".

¿Cómo abordar una historia tan complicada como la de Ibar, acusado de tres crímenes que dice no haber cometido? Para Campos todo se reduce a un viaje al corazón de un ser humano, "inocente o culpable, encerrado media vida literalmente a la espera de una ejecución". Y sobre todo, contando también la historia de su familia. En el corredor de la muerte es la "historia de unos padres, hermano y mujer que han dedicado toda su vida a demostrar su inocencia. Una familia que de alguna manera ha pasado en el interior de esa celda los mismos años que Pablo".

La serie no es, por tanto, una historia de inocencia o culpabilidad, sino una de amor en las peores condiciones posibles: "Amor a un hijo, amor a un hermano, amor a un marido... ". "No es una cuestión de que Pablo sea inocente o culpable… es una cuestión de que no hay pruebas suficientes para condenarlo", expone Ramón Campos.

Se trata de un proceso difícil, ya que supone narrar una historia real que, además, todavía no ha terminado. Para Campos, "hemos intentado ser fieles a la realidad; conscientes de que la historia que teníamos entre manos hablaba de personas que a día de hoy siguen sufriendo. Esperamos, con esta serie, aportar nuestro pequeño grano de arena para que esta injusticia algún día termine".