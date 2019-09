En el corredor de la muerte, basada en el caso real del español Pablo Ibar, aborda la lucha de un hombre por demostrar su inocencia. La serie, que consta de cuatro capítulos, se estrenó el pasado 13 de septiembre en Movistar+ y ahonda en el lado más personal del hombre declarado culpable de un triple asesinato cometido en Florida en 1994.

Miguel Ángel Silvestre, que ha cosechado gran éxito en EEUU tras protagonizar aclamadas series como Sense8 o Narcos, se pone esta vez en la piel de Pablo Ibar, un reto mayúsculo pues se trata de un hombre real atrapado en un discutible proceso judicial. El actor español se ha preparado a conciencia este papel con la visualización de innumerables vídeos del acusado para integrar sus gestos y su forma de hablar. Asimismo, ha adaptado el acento latino del hispano-cubano de Ibar.

"Yo no era un ángel, frecuentaba malas compañías y me creía el rey del mundo. Lo admito. Pero no soy un asesino. Jamás lo he sido", dice el personaje interpretado por Silvestre. El actor se ha enfrentado a este reto desde el "máximo respeto", siendo consciente de que se pone en la piel de un personaje real que, aún hoy, sigue luchando por demostrar que no mató a Casimir Sucharski, dueño de un club nocturno, ni a Sharon Anderson y Marie Rogers, de 25 años.

En el corredor de la muerte es mucho más que la historia de Pablo Ibar, es también la lucha de una familia que nunca ha sentido un atisbo de duda sobre la inocencia de Pablo y que no descansarán hasta verlo libre. La puertorriqueña Marisé Álvarez interpreta a la esposa de Pablo, Tanya Quiñones, su novia en 1994 y con la que se casó estando en prisión. Tanya fue la responsable de hacerle llegar la historia a Nacho Carretero, autor del libro en el que se basa la serie. Siempre ha mantenido que la noche de los asesinatos Pablo estaba con ella.

El reparto se completa con actores de amplia trayectoria como son Ramón Agirre y Laura de la Uz, en los roles de padre y madre del acusado, respectivamente. Pau Poch interpreta a su hermano y Eric Goode al feroz fiscal del caso. Gianpiero Cognoli y Simão Cayatte son los encargados de dar vida a los dos policías que acuden a la escena del crimen. Ellos son los que detienen e interrogan a Pablo. El interrogatorio es grabado. Sin embargo, cuando meses después los abogados de Pablo piden una copia de la cinta, la policía afirma que no existe.

Los espectadores de En el corredor de la muerte podrán completar la historia con cinco podcast que se aproximan al caso desde la perspectiva del periodista investigador Nacho Carretero y que incluyen audios reales del caso.