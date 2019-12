Ninguna llevaba sujetador

Aunque Middlemarch esté considerada la mejor novela en inglés de todos los tiempos (también hay miniserie de la BBC), no se está celebrando como debería el doscientos aniversario de George Elliot. De su nacimiento. Nada que ver con lo que pasó con Jane Austen en los 200 de su muerte. El 25 aniversario de Friends fue hace poco un acontecimiento (pero menos se recordó el de Urgencias). En 2016 casi nadie se acordó de los 40 años de Los ángeles de Charlie. Bueno, como en España se estrenó en 1979, tenemos otra vez los 40 años. Sobre todo ahora que viene esa película dirigida por Elizabeth Banks con una actriz negra (Elle Balinska), una birracial (Naomi Scott, de ascendencia india) y Kristen Stewart, blanca pero lesbiana (esto es homenaje a Quevedo: vieja pero fea). Voy a echar de menos a Demi Moore en biquini en la primera versión cinematográfica. Vale, de lo que se trata es de que no todas son blancas y heterosexuales como Kate Jackson, Jacklyn Smith o Farrah Fawcett (las originales, que luego hubo muchas más y la única que estuvo siempre fue Jacklyn Smith). Además, Elizabeth Banks interpreta a un antiguo ángel que ha ascendido a Bosley, que es un rango en la organización de la Agencia Townsend y no el nombre de alguien.

Se hacen muchas versiones femeninas de películas con tíos, como Cazafantasmas (Sigourney Weaver dijo que aceptó participar en la película para ser poseída por un perro). Y hay otras que ya eran de chicas y se repiten. No voy a reivindicar Los ángeles de Charlie más que como paraíso infantil. Y en todo caso, sólo reivindicaría las dos primeras temporadas. Y, si me apuran, la primera, la de Farrah Fawcett. Vamos, que hasta iba a ver las películas de los ángeles. Por ejemplo, Saturno 3, de Stanley Donen, donde Farrah Fawcett se codeaba (se meleneaba) con Kirk Douglas y Harvey Keitel, y una muy mala de Kate Jackson con planeadoras por los Everglades con David Carradine (Infierno en Florida). Claro, que mala era también Saturno 3, que se llevó varios razzies pese a Stanley Donen. Daba igual, eran los ángeles. Kate Jackson era mi favorita, así que estaba al tanto de su matrimonio con Andrew Jackson y de que Stella Stevens era su suegra. .

Aunque nosotros entonces nada sabíamos de esos palabros, Los ángeles de Charlie era lo que llamaban Jiggle Televisión (término usado por la NBC para criticar a la ABC). Eso eran Los Ángeles de Charlie, La mujer maravilla y Apartamento para tres. También se llamaba Tits & Ass Television (televisión de tetas y culos, abreviado T&A). Chicas con poca ropa corriendo y moviendo las carnes.

A la vez, Kelly Garret (Jacklyn Smith) llamaba a Charlie sádico e insensible cerdo machista cuando en una misión tenía que pelar patatas. Y Farrah Fawcett reflexionaba sobre esas denominaciones: "Cuando la serie era la número tres, supongo que era por nuestra actuación. Cuando llegó al número uno, decidí que eso sólo podía ser porque ninguna llevábamos sujetador". Jiggle Televisión era también lo que veían Joey y Chandler en Friends cuando se deleitaban con las chicas de Los vigilantes de la playa corriendo en bañador a cámara lenta. Ahora sería como ver porno infantil. Qué cansancio.