Javier Bardem: "La extrema derecha reproduce el mismo comportamiento de los conquistadores"

El actor Javier Bardem, que está de paso por el Festival de Berlín para presentar la película de Sally Potter The roads not taken, ha comparecido ante los medios con una locuacidad que no practica en España. Además de compartir algunos de los hábitos familiares sobre el uso de las pantallas, sus aficiones o trucos de interpretación, ha aprovechado la ocasión para hablar de su próximo proyecto encarnando al conquistador Hernán Cortés en la serie Mexica de Amazon.

Bardem, ya caracterizado con una barba puntiaguda como la de los retratos de Cortés, ha confesado su admiración por "un hombre que provocó una guerra civil con tan solo 600 hombres, un puñado de caballos y tras hundir sus barcos. Olía el miedo, intuía por dónde venían las alianzas...". Recogen sus palabras los enviados especiales de El País o El Mundo. Bardem aclaraba que el personaje le atraía por estar "tan en las antípodas de lo que soy".

Según las crónicas, el actor ha hablado del enfoque de la serie. "Se retratan también los abusos del imperio, que masacraba a los otros pueblos". En un ejercicio habitual entre la izquierda pro Alianza de las Civilizaciones, ha demonizado a Cortés y ha traspuesto el episodio histórico a la época actual: "Es aún más fascinante observar cómo la extrema derecha, de Brasil a toda Europa, reproduce el mismo comportamiento de los conquistadores. Ese empeño en imponer la religión, la raza... esa obsesión por imponer las creencias propias a cualquier precio... En fin, de esos polvos estos lodos", decía desde Berlín, e insistía: "Algunos beben en esas mismas aguas, y como nuevos Cortés en el Congreso se parapetan con lo de en el nombre de la raza, y declaran a otros enemigos solo por ser diferentes. Qué ganas de imponer".

El actor ha comentado también que se está documentando para este papel. "Estoy enfrascado en todo tipo de lecturas sobre Hernán Cortés. Y es fascinante ver cómo, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, no hay acuerdo posible. La discusión y la herida en México siguen las dos abiertas".

Mexica está producida por Steven Spielberg y los guiones de los cuatro episodios son obra de Steven Zaillian, guionista de Gangs of New York, Hannibal o La lista de Schindler. Bardem además de ser el protagonista participa como productor ejecutivo. Su hermano Carlos Bardem también participará en la serie.