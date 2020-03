Visitamos el rodaje de la segunda temporada de 'Hierro', la serie española que arrasa en Europa

Uno de los fenómenos televisivos en España en 2019 fue la serie Hierro, de Movistar+. Una ficción en la que Candela Peña interpreta a una juez que ha sido castigada con un peculiar destierro, el territorio español más alejado de la península, la isla canaria de El Hierro. Nada más llegar se encuentra con un cadáver y un sospechoso popular, Díaz (Darío Grandinetti), un oscuro empresario al que le precede la fama. Sin embargo, ella no se dejará arrastrar por ese microcosmos que representa una isla en la que sólo viven 6.000 personas y todos se conocen, se odian y se quieren.

Con un guía de excepción, Libertad Digital se ha podido colar en el rodaje de la segunda temporada de Hierro que acaba de arrancar en la isla de la que recibe el nombre. Alfonso Blanco (Fosco), productor ejecutivo de Portocabo, nos relata la odisea hasta que consiguieron sacar la serie adelante. Primero firmaron un principio de acuerdo con una generalista y se fueron al mercado de la Berlinale (Berlín) donde consiguieron asociarse con la cadena germano-francesa ARTE.

Claqueta del rodaje de 'Hierro'.

Los acuerdos siguieron llegando y sin embargo Atresmedia decidió no continuar vinculada al proyecto. ¿Qué pensarán ahora que la serie se acaba de alzar con los premios Feroz y Ondas a la mejor ficción española y se ha exportado a más de 20 países? De esta forma, llega el guion a las manos de Domingo Corral, director de ficción original de Movistar+, y su equipo y deciden apostar por ella. El resultado, "es uno de los 5 contenidos más vistos en la plataforma, compitiendo incluso con partidos como el Clásico", nos cuenta el propio Domingo.

Los hermanos Coira

Pero hay que remontarse un poco más atrás para saber de dónde surge Hierro: de la mente de dos hermanos gallegos, los Coria. Pepe firma los guiones y Jorge dirige los capítulos. Nuestro guía, Fosco, nos cuenta cómo "buscábamos un sitio que ya el mismo nombre tuviera personalidad, barajamos sitios como Riotinto, Finisterre o Valle de Arán". Un nombre que al mismo tiempo fuera el título de la serie. Pero "ese sitio, por la trama, necesitábamos que tuviera una serie de elementos: juzgado, policía judicial, puerto… y es ahí cuando cogió peso El Hierro".

Jorge Coria (director) y José Luis Bernal (director de fotografía).

Cuando el equipo creativo visitó la isla y comprobó, aparte de los paisajes, la idiosincrasia del lugar, lo tuvieron claro. Idiosincrasia como La Bajada, una celebración religiosa que tiene lugar sólo cada 4 años cuando la Virgen de los Reyes sale de su santuario y recorre buena parte de la isla de El Hierro.

El equipo de la serie se encontró con la celebración mientras visitaba la isla en 2017 y viendo la pasión con la que se vivía decidieron incorporarla a la trama. "Necesitábamos una fiesta local que sirviera como telón de fondo de la historia y de repente descubrimos La Bajada, parecía que la isla nos daba todo lo que necesitábamos", nos cuenta Fosco.

Agravio comparativo con las producciones 'made in USA'

Una de las cosas claras que tenían desde Portocabo es que la serie no podía hacerse en decorados sino que "tenía que rodarse prácticamente íntegra en el lugar". Y aquí venía uno de los primeros contratiempos: "La isla es pequeña y no tenía infraestructura para alquilar equipos, todo lo teníamos que traer desde la península o, en el mejor de los casos, desde Tenerife".

Limpieza con aire de una cámara en el rodaje de 'Hierro'.

Pese a que desde Portocabo admiten que las autoridades canarias facilitan en términos generales las cosas, a veces se encuentran "con que para rodar la escena de un coche ardiendo tuvimos que pedir permisos hasta a seis organismos, desde el Cabildo, al gobierno de Canarias pasando por la Dirección General de Costas".

Mención aparte merece el transporte de mercancía –"llevamos intentando traer un dron mucho tiempo y no lo conseguimos"– mientras que a las producciones americanas le ponen la alfombra roja. "Luego vienen a rodar unas escenas de Star Wars y permiten fletar un portaaviones con todo el material, hasta las botellas de agua que iban a consumir los miembros del equipo". Es decir, "no dejan prácticamente nada a nivel local".

Sin embargo, prosigue el productor gallego, "nosotros seguimos una política de integrar lo local, todos los actores que salen con acento canario son canarios". También detrás de las cámaras, "nos encontramos en la primera temporada que en la isla de El Hierro no había ninguna empresa de catering", necesaria en todos los rodajes. "Indagando descubrimos a una chica que tenía ganas, así que el departamento de producción la formó para que supiera qué es lo que necesitaba y montó su propia empresa". Ahora "para el rodaje de la segunda temporada ya existe esa infraestructura en la isla".

Éxito internacional

Fosco nos explica cómo Hierro funciona allá donde se estrena, "en Francia y Alemania la emite ARTE y el share está por encima de lo que hace normalmente la cadena". Luego está el caso de Suiza "donde llegó a hacer un 24% de audiencia". La ficción española se ha vendido además a más países europeos y latinoamericanos.

Ciro Miró en pleno rodaje de 'Hierro'.

Trama de la segunda temporada de 'Hierro'

La segunda temporada de Hierro comienza cronológicamente dos meses después de los acontecimientos de la primera temporada. Los hermanos Coira nos explican que en esta segunda temporada no hay asesinatos, en principio. "No nos podíamos poner a matar gente en una isla de 6.000 personas como si esto fuera una película de Scorsese, la historia tenía que ser creíble". En la segunda temporada de Hierro la juez a la que da vida Candela Peña tirará del hilo de los negocios sucios de Díaz (Grandinetti) y abordará el difícil tema de la custodia de menores entre padres que se divorcian.

Una maquilladora simulando heridas en una mano.

Un caso que se irá complicando y hará que la juez se vuelva a implicar. Candela Peña se emociona con nosotros al explicarnos que "es un tema sensible, para mí especialmente, muchísimo" porque "la ley no es sabia y a veces beneficia más al que la incumple que al que la cumple" cuando "los niños es lo que debería de primar".

Sobre su gran momento profesional asegura que tiene los pies en la tierra, "yo estaba en boxes, he tenido parones de varios años y sé que este momento de éxito también pasará". Candela Peña actualmente colabora en el programa de Movistar+ La Resistencia que "tiene un público muy joven". A la actriz le hace gracia "que sientan que me han descubierto ahora porque hay gente que no sabe quién soy". Y al contrario, "los que me conocían como actriz no me conocían como persona".

Sergio Pérez entrevista a Candela Peña en el rodaje de 'Hierro'.

De Darío Grandinetti sólo tiene palabras de reconocimiento ya que "lo admiro desde niña". De hecho, Candela nos cuenta cómo "cuando era pequeña las monjas me llevaron a ver una obra de teatro llamada Gepetto en la que Darío hacía de Pinocho".

Entre los nuevos fichajes para la segunda temporada figura el actor canario Ciro Miró, Aina Clotet y Matías Varela, actor hispano-sueco que pudimos ver en Narcos. Asimismo nos seguirán mostrando elementos de la isla de El Hierro como la lucha canaria, "todavía hay muchas cosas que mostrar", concluye Fosco.