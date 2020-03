Jack Gleeson supera el trauma de interpretar a Joffrey en 'Juego de Tronos'

Jack Gleeson se convirtió en un actor conocido en todo el mundo gracias a su papel del malvado Joffrey Baratheon en Juego de tronos. Sin embargo, la fama fue un regalo envenenado. Muchos seguidores de la serie de HBO no supieron diferenciar la realidad de la ficción y comenzaron a acosarle e insultarle tanto en persona como en redes sociales. Se convirtió en un actor muy odiado y el joven, de 19 años, no supo manejar esa difícil situación.

Jack Gleeson tomó la drástica decisión de apartarse de las cámaras y aparcar su profesión de actor. Se centró en sus estudios y comenzó una carrera de Filosofía en el Trinity College de Dublín.

Ahora, seis años después, el actor parece haber superado esa traumática experiencia. Reaparecerá en televisión en una comedia de la BBC titulada Two Out of Her Mind. Es una sitcom de seis episodios protagonizada por un grupo de personajes excéntricos que vivirán de una forma muy particular situaciones, a priori, convencionales.

Gleeson compartirá set con Sara Pascoe, encargada en escribir la serie. "Hemos convertido mi cerebro en un parque temático y todos están invitados. El elenco es increíble y no puedo esperar a que la gente vea lo que hemos hecho", ha comentado la actriz inglesa.

El reparto se completa con Juliet Stevenson (Riviera), Fiona Button (The Split), Navin Chowdhry (Doctora Foster), Cariad Lloyd (Peep Show) y el rapero Scroobius Pip.