La crisis del coronavirus está afectando de lleno a la industria cultural, que se ha visto obligada a suspender estrenos de cine y posponer rodajes. Ante la obligación de permanecer en casa, muchos ciudadanos han encontrado en las plataformas de streaming el mejor aliado. Sin embargo, también sus contenidos se pueden ver afectados.

Adoma, el Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid, ha emitido un comunicado en el que anuncian la suspensión de grabaciones. "Debido al estado de alarma anunciado por el Gobierno, las patronales AEDMA y AMAEDYS, junto con el sindicato ADOMA, han acordado suspender las grabaciones previstas en sus centros de trabajo hasta nuevo aviso. Nos adherimos a las indicaciones de las autoridades sanitarias y de la Comunidad de Madrid y os recomendamos que, en lo posible, permanezcáis en casa", dice el escrito.

HBO ha puesto en sobreaviso a sus usuarios, a través de las redes sociales, y ha informado de estas posibles complicaciones con el fin de "garantizar la seguridad de los trabajadores".

Debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo, y para garantizar la seguridad de los trabajadores, los estudios de doblaje permanecerán cerrados hasta que la situación vuelva a la normalidad. pic.twitter.com/E9rwp9oD3I — HBO España (@HBO_ES) March 18, 2020

De esta forma, habrá series que lleguen estos días a las plataformas de streaming que no puedan ser dobladas al español y, por lo tanto, se estrenarán en versión original. HBO no ha avanzado cuáles son los títulos que se verán afectados por esta circunstancia extraordinaria, aunque tiene previsto lanzar la primera y segunda temporada de Los renacidos este mismo mes y, ya en abril, Run, Insecure, Lo que hacemos en las cosas, Killing Eve y I know this much is true, entre otras series.