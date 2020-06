Recuerdan 'El príncipe de Bel Air' a los que critican 'Friends' por falta de diversidad racial

Las protestas en todo el mundo contra el racismo y contra la violencia policíal, bajo el lema Black Lives Matter, han provocado reacciones de todo tipo en el mundo de la cultura.

Marta Kauffman, creadora junto a David Crane de Friends, ha pedido perdón por la falta de diversidad étnica en el reparto de la serie: "Ojalá hubiera sabido entonces todo lo que sé ahora. Lo lamento, porque habría tomado decisiones muy diferentes".

Kauffman, durante un evento virtual, se lamentó por la falta de diversidad en el elenco protagonista de la serie: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Todos personajes blancos.

"Siempre hemos promovido la diversidad étnica entre la gente en nuestra empresa, pero en la serie no hice lo suficiente y ahora todo lo que puedo pensar es: '¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de forma diferente?'", afirmó.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con estas afirmaciones. La propia Lisa Kudrow, en una entrevista en The Times, defendió que la ficción debía ser vista con los ojos de los 90: "Debe ser vista como una cápsula del tiempo y no como algo que hicimos mal". David Schwimmer también ha negado que fuera racista: "Esa serie fue innovadora en su momento por la forma en que manejó de manera tan informal el sexo, el sexo con protección, el matrimonio homosexual y las relaciones".

Las redes sociales se han sumado pronto a este debate y, ante las críticas a Friends por falta de diversidad racial, han recordado series con todos sus protagonistas interpretados por actores negros, como El Príncipe de Bel Air, liderada por Will Smith. Otros usuarios ponen más ejemplos: La hora de Bill Cosby (1984), Cosas de casa (1989) o Black-ish (2014).

La creadora de Friends ha pedido perdón porque no haya diversidad racial. Vaya vergüenza eso. No como la que había en otras series con las que me crié como Cosas de Casa o El príncipe de Bel Air. Hemos perdido la puta cabeza. pic.twitter.com/OlO36sMfMM — JM (@jmcanasv) June 9, 2020

Los guionistas de "Cosas de Casa", "El príncipe de Bel-Air", "La hora de Bill Cosby" y "Black-Ish" piden perdón por no incluir ningún blanco entre sus protagonistas.

Ridículo, ¿verdad? Quitad vuestras sucias manos censoras de todo lo que está bien. pic.twitter.com/bkBCeAQkHB — Miss Bennet (@Miss_Bennet7) June 10, 2020