Las nuevas plataformas y canales se acumulan, nacen y mueren series por doquier. Y por el camino, se desdibuja ese concepto de "pelotazo" cultural capaz de movilizar a una opinión popular saturada, incapaz de asimilar tanta novedad. Quizá sea esa la causa de que estas tres series veteranas (dos de ellas disponibles en plataformas populares, una un tanto desaparecida) no hayan recibido en nuestro país la atención que merecen.

The Americans es una de las grandes "tapadas" de la televisión reciente. Sin jamás llegar a grandes cotas de audiencia, la apuesta original y sin concesiones de Joe Weisberg, de ritmo e intensidad dramática progresiva, llegó a un cenit notable hace ya varios años. La finiquitada serie nunca obtuvo la relevancia de Breaking Bad, pese a compartir su gusto (sin tantos aspavientos) por desarrollar y evolucionar una misma historia, unos mismos personajes. El retrato de época (la Guerra Fría y los 80) es triste, invernal, alejado de algarabías recientes en torno a la era Reagan. No hay nostalgia sino drama en una serie de espías rusos en suelo americano reflexiva, de cocción lenta pero adictiva gracias a su matrimonio protagonista, Matthew Rhys (pese a sus pelucas) y Keri Russell.

La quinta (de seis) temporada de The Americans está disponible en Sky. Varias temporadas a la venta en DVD.

The Expanse es una gran apuesta de ciencia ficción basada en las novelas de James S.A. Corey (publicadas en España por Ediciones B). Y si en su momento, cuando nació hace ahora cuatro temporadas en el canal Syfy, fue calificada como la Juego de Tronos del espacio, su trayectoria en la televisión lineal fue algo menos estelar que la de HBO. Su calidad, no obstante, llamó la atención del mismísimo Jeff Bezos que, una vez fue cancelada al final de su tercera temporada, contrató dos nuevas tandas de capítulos producidas (y muy bien) por Amazon Prime, la primera (o cuarta temporada) estrenada el pasado diciembre. La expansión de la humanidad más allá de Marte deriva en una guerra civil entre diversos grupos amenazados todos ellos, sin saberlo, por la Protomolécula, una sustancia de indescifrable origen que hace un papel similar al de los Caminantes Blancos de George R.R. Martin. En las temporadas con más presupuesto (y la cuarta es una de ellas) los efectos visuales brillan a excelente altura, la galería de personajes es cada vez más rica, y la mezcla de géneros (noir, western, actioner, thriller político) funciona siempre. Atención a los capítulos que dirige Breck Eisner (The Crazies).

The Expanse está disponible íntegra en Amazon Prime.

Brooklyn Nine-Nine es una de las comedias veteranas del panorama actual. Estrenada en 2012 hace ya siete temporadas, esta sitcom ha encontrado la forma de sobrevivir en estos tiempos más bien oscuros para la comedia, aunque no sin sobresaltos: fue cancelada por Fox después de cinco años pero recuperada más tarde por NBC. Bien es cierto que esta parodia policial tiene de todo menos mala intención, y que presenta una amplia variedad de credos y razas en su reparto (el líder policial encarnado por el veterano actor de color Andre Braugher, la presencia de actrices latinas como Melissa Fumero y Stephanie Beatriz, esta última interpretando a una dura policía bisexual). Pero su nivel de payasismo agrada, su parodia de los procedimentales policiales no ocupa más tiempo del necesario (como tampoco el romance) y, en general, permanece bien anclada en su apuesta original puramente cómica. Hay temporadas en el que invitados recurrentes como Jason Mantzoukas (el chiflado Adrian Pimento) y Graig Robinson (el ladrón de Pontiacs) han rozado gran altura en una serie que, tampoco, cede al campo fácil de famosos.

Las cinco primeras temporadas de Brooklyn Nine-Nine están disponibles en Netflix.