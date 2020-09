Aramburu critica el cartel de 'Patria' de HBO que equipara a víctimas y verdugos: "Es un desacierto"

HBO España ha recibido numerosas críticas por el cartel elegido para promocionar la adaptación de la novela Patria, el exitoso bestseller de Fernando Aramburu que retrata 30 años de la vida en Euskadi bajo el terrorismo de ETA.

La imagen elegida por la plataforma equipara a una víctima de ETA y a un etarra con el lema "Todos somos parte de esta historia".

El propio autor de la novela, Fernando Aramburu, ha criticado esta elección a través de su blog. "Me parece un desacierto", escribe. "A diferencia de numerosos opinantes precipitados, he visto los ocho capítulos de la serie. Hay en dichos capítulos una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es, en líneas generales, próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo, con un nítido propósito de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes", continúa.

Aramburu asegura que los atentados de ETA "son explícitos y están claramente vinculados a la ideología que los propició, no dejando margen alguno para lucubraciones justificadoras". Asimismo, dice que este cartel "no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie" aunque, como en la novela, incluya un episodio de malos tratos en una comisaría.

El novelista atribuye el cartel a "una estrategia de márquetin" que, insiste, no comparte. "Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace", concluye.

Desde que se hizo público el cartel, han sido muchas las personas que han mostrado su estupefacción y total desacuerdo.

Todos NO somos parte de esta historia. Desafortunado tuit y cartel para una serie que seguro promete!.#PatriaHBO https://t.co/7fbXogzDP9 — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) September 1, 2020

Unos muertos y otros vivos, si hacemos historia sin olvidar quienes fueron víctimas y quienes verdugos. #asco https://t.co/NLoi74UkHX — Andrea Levy (@ALevySoler) September 1, 2020