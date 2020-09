Amazon anunció la cancelación del rodaje de Cortés y Moctezuma, miniserie histórica de cuatro horas que iba a contar con Javier Bardem como protagonista y productor. El proyecto de Amazon Studios en colaboración Amblin Partners iba a ser la producción en español más grande de todos los tiempos y llevaba dos semanas de rodaje en México cuando estalló la pandemia de covid-19.

Escrita por el ganador del Oscar Steve Zaillian (La lista de Schindler), también iba a contar en su reparto con Tenoch Huerta y Yoshira Escárrega, además de incluir a Gael García Bernal y Diego Luna como productores.

"Debido a las limitaciones de producción provocadas por la pandemia global de covid-19, Amazon Studios y Amblin Partners no pueden continuar con la producción de la serie Cortés y Moctezuma", anunciaron las dos compañías en un comunicado recogido por Deadline del que se hace eco Europa Press. "En el clima actual lamentablemente no hay forma de volver a montar la producción en un futuro cercano para lograr la escala y el alcance que se pretendía y que la serie merece. No tenemos más que admiración y respeto por Javier, Tenoch, Yoshira, Gael, Diego, Steve Zaillian y todo el elenco y el equipo de la serie y esperamos poder trabajar juntos de nuevo en el futuro", añadieron.

Amblin Entertainment, fundada por Steven Spielberg, llevaba planeando Cortés y Moctezuma desde 2014. En principio iba a ser una película dirigida por el propio Spielberg. Posteriormente se transformó en una miniserie de cuatro horas. Debido a la importancia del proyecto, la publicación afirma que la compañía no descarta retomarla en el futuro.

Aunque no se reveló la cifra, Deadline señala que el proyecto contaba con un astronómico presupuesto, "superior al rango habitual para televisión de gama alta de Amazon". El coste que suponía retomar la producción con los estrictos protocolos de la covid-19 habría aumentado ese presupuesto en aproximadamente un 10%.