Hay series que sorprenden por su audacia y sus soluciones de vanguardia (pocas, la verdad) y otras que consiguen basar casi toda su eficacia en la chequera, en su exhibición de clase y presupuesto. Puede que The Undoing, miniserie de suspense y drama de HBO, sea de las segundas, pero nadie ha dicho que eso sea necesariamente malo si las pretensiones y los resultados se asemejan.

La serie dirigida por Susanne Bier, que parece haberle cogido el gusto al formato tras The Night Manager, y pergeñada por el experimentado genio televisivo David E. Kelley es un vehículo al servicio de Nicole Kidman, que no se conforma solo con protagonizar y producir (The Undoing nace a rebufo de su éxito con Big Little Lies, y eso es evidente en su formato y estilo) sino que también canta en los títulos iniciales. Apoyada por Hugh Grant y Donald Sutherland, además de alguna otra revelación como la italiana Matilda de Angelis, relata la cadena de desagradables acontecimientos que realiza la psicóloga Grace Fraser (Kidman) cuando una tragedia sacude su comunidad... y provoca la desaparición de su marido, el oncólogo infantil Jonathan Fraser (Grant).

Si el primer episodio destaca por mezclar folletín de lujo con, incluso, algo de comedia y el segundo por inyectar una saludable y eficaz paranoia gracias a la excelente fotografía de Anthony Dod-Mantle (en cuyo currículum figuran trabajos con Danny Boyle o Lars Von Trier), los dos posteriores juegan con las revelaciones un tanto convencionales que propone el guión para ir señalando sucesivos y posibles culpables del crimen.

Un pequeño bajón de calidad en la historia que, no obstante, sigue apoyándose en la labor de su reparto al completo, especialmente en Hugh Grant y Donald Sutherland (ese primerísimo primer plano que Susanne Bier le dedica al actor cuando se descubre como un "big old cocksucker") por encima, y muy a su pesar, de la propia Kidman, quien vuelve a demostrar su aplomo pese a algunos vicios susurrantes e imposturas de su actuación.

The Undoing, algo así como "la ruina", se disfruta el doble por lo bien retratada que sale Manhattan, ciertamente un personaje más del relato, y por su retrato un tanto cínico de la alta sociedad neoyorquina. Una vez supera su superior planteamiento revela sus verdaderas intenciones, las de facturar un convencional "whodunnit" mezclado y agitado con razonables dosis de drama familiar, thriller psicológico y fantasía de clases sociales y progresía.

Todo tiene el fenomenal aspecto de una miniserie de HBO, con imágenes no solo correctas sino "cinematográficas", por expresivas, sobre todo en el uso del color y las panorámicas urbanas de una ciudad invernal y llena de melancolía y secretos. Porque sí, escribimos estas líneas cuando aún quedan dos capítulos y todavía no sabemos quién era y qué le pasó realmente a Elena Alvés. Que al final la pintora encarnada por la actriz Matilda de Angelis se convierta o no en un nuevo símbolo a lo Laura Palmer es algo que dudamos por imposible, pero que en todo caso está por ver.