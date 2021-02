Llega el Disney+ de mayores: Star suma centenares de novedades a partir del martes

A Disney, Pixar, Marvel, National Geographic y Star Wars se suma ahora otra división de nueva factura, Star, destinada a contenidos más adultos y a incorporar la cuantiosa oferta de algunas de las otras propiedades de la multinacional. La fecha, inminente: el 23 de febrero, martes.

Simon Anselem presentó los alucinantes datos de la plataforma, que fue anunciada en 2018 y lanzada hace casi un año en España en pleno confinamiento. A nivel mundial, Disney+ ha superado todas las expectativas con 95 millones de suscriptores que la empresa espera que suban hasta los 230-260 en 2024. "Nuestros estudios indican que el público adulto tiene interés en encontrar muchos más contenidos. Star viene a solucionar eso con series originales y exclusivas y también aportará contenidos a la programación familiar, si bien con calificación más adulta".

La mayor preocupación en un estudio familiar como Walt Disney es garantizar que Disney + sigue siendo, pese a estas incorporaciones, una plataforma apta para todos. "Y para garantizarlo habrá un estricto control parental que permitirá configurar su uso con códigos". De ese modo, los perfiles infantiles operativos hasta ahora seguirán disponible (se permiten hasta siete, adaptables por edad y contenido para cada uno) y ahora se añadirá una nueva usabilidad.

Logo de Star | Disney

"Los usuarios pueden crear un código pin para bloquear contenidos más adultos", contó Anselem, que dio paso a una demo introductoria de algunos de esos nuevos contenidos, muchos de ellos procedentes del catálogo de la antigua 20th Century Fox, su división de cine independiente Fox Searchlight o el canal ABC.

A partir del 23 de febrero el suscriptor de Disney+ será recibido por una "nueva animación de bienvenida" que dará paso a un "sencillo proceso de calificación para poder ver títulos más adultos. Y una contraseña para confirmar que es el propietario de la cuenta. Para asegurar que Disney plus sigue siendo adecuado para los más pequeños, puede protegerse con un pin".

Una vez actualizada la configuración, la aplicación volverá a la Home y el espectador podrá ver todo lo nuevo que se ha incorporado a su suscripción de Disney+, como por ejemplo, las películas Logan o Deadpool (producidas por Fox y con calificación de adultos) al catálogo Marvel. Star, no obstante, tendrá su propia página de contenido.

Francois Sourdeau, vicepresidente de programación, resumió los nuevos contenidos exclusivos de Star: a los estrenos de Disney+, en 2021 se sumarán con Star nada menos que 800 títulos de los canales FX, y ABC, así como Fox Searchlight, 20th Television (o la antigua Fox) y Disney Television Studios… "Series nuevas y clásicas", matizó, como Padre de Familia, 24, Expediente X, Cómo conocí a vuestra madre, Modern Family… En el caso del sello ABC Signature, Castle, Scandal, Anatomía de Grey, Mujeres desesperadas, Perdidos… Procedentes de FX tendremos Sons of anarchy, The Americans, The Strain, Trust, Snowfall…

¿Y en cuanto a cine de 20th century studios? Titanic, Deadpool, Jungla de cristal, Moulin Rouge. Braveheart, La delgada línea roja… y decenas de títulos más. Queda Searchlight, dedicada antaño a cine indie con éxitos como Juno, Pequeña miss Sunshine, Cisne negro, Viaje a Darjeeling, 28 días después…

En lo relativo a Walt Disney Pictures, también encontraremos nuevas incorporaciones como Pretty woman, Air Force One, Señales, El protegido, Pearl Harbor, Los Tenenbaum…

Llegan los "Star Originals"

Además, tendremos los denominados "Star Originals", es decir, series y películas producidas en exclusiva para esta división adulta de Disney. La primera, Solar Opposites, una serie de animación del creador de Rick & Morty sobre una familia extraterrestre que sobrevive en el Medio Oeste residencial de EEUU; Helstrom, una serie sobrenatural sobre los hijos de un asesino en serie; Con amor ,Víctor, de los autores de Con amor, Simon, sobre un adolescente que descubre su sexualidad; y Big Sky, serie de David E. Kelley con tres detectives uniendo fuerzas para investigar la desaparición de unas chicas.

Las anteriores estarán disponibles de manera inmediata el próximo martes, pero seguimos sumando con más de 50 series y temporadas de estreno solo el primer año. Es el caso de The Drop Out, sobre el caso de la estafadora de Silicon Valley; Only murders in the building, serie cómica con la legendaria pareja Steve Martin-Martin Short, a los que se suma Selena Gomez; Dopesick, serie sobre la lucha contra el narcotráfico con Rosario Dawson y Michael Keaton…

Disney también reforzará su inversión en productos locales, es decir, españoles, estrenando El Plan, un filme que sufrió un triste devenir en salas al coincidir con el inicio de la pandemia, la miniserie Besos al aire con Paco León y Leonor Watling, así como futuras incorporaciones anunciadas por Sonia Fábregas, responsable de los planes de producción original en España. El plan de Disney es sumar "cincuenta producciones locales" en toda Europa antes de la fecha clave de 2024, explicó.

Todo ello se suma a lo que ya se sabía, los famosos 15 largometrajes y 15 series Disney/Pixar, las 10 series de Star Wars y 10 series Marvel, con titulos como las inminentes Loki, Falcon & Winter Soldier así como nuevas temporadas de The Mandalorian o The Book of Bobba Fett.

Precios

Hablemos de dinero: el nuevo precio será 8,99 euros al mes o 89,90 al año. Pero si ya lo tienes o lo contratas antes del 22 febrero seguirás con el precio actual de 6,99 al mes durante seis meses, hasta el 23 de agosto. Lo mismo si la suscripción anual que tienes contratada acaba antes de esa fecha, que será renovada al precio actual de 69,99. Se trata de un precio único que incluye, como siempre, descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos, calidad 4k Ultra HD, hasta siete perfiles, reproducción en hasta cuatro dispositivos simultáneos y el nuevo control parental explicado arriba.