Qué hacemos con Superman; el dilema de Superman. El superhéroe fundacional, el más poderoso, el más emblemático, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el estudio propietario del personaje. Superman Returns fue tildada de romántica y aburrida, El Hombre de Acero y Batman v Superman de demasiado oscuras. El idealismo del personaje de Shuster y Siegel se ha convertido en un problema, en tanto hay quien parecen desear a un héroe eternamente sonriente al tiempo que la propia madurez del público pide una problemática mayor, más real. En la memoria, la excelente y clásica versión de Richard Donner y el fallecido Christopher Reeve, un faro que nos guía pero también una rémora para nuevos experimentos.¿Dónde está el punto medio aristotélico, el justo medio que complazca a todos con Superman? O, mejor dicho, ¿deberían escucharse todas las opiniones?

Lo cierto es que Superman & Lois podría, debería, tendría que convertirse en ese producto cultural capaz de aplacar esta guerra en las trincheras del pop. La serie hace algo inesperado, aunque a tenor de los tráilers, era de prever: alejarse del tono bienhumorado, juvenil y hasta "Camp" de las series de The CW, la cadena que la auspicia, y Greg Berlanti, el productor televisivo que la patrocina. El denominado "Arrowverso", que comenzó con la ya extinta Arrow para continuar con The Flash, Supergirl, Batwoman y otras se ha caracterizado siempre por cierta abulia presupuestaria al margen de las otras muchas virtudes del serial en cuestión, como por ejemplo, congraciar el colorín de la Edad Dorada con el argumentario de sagas posteriores, más actuales. Superman & Lois también logra en su primer y ambicioso episodio una maniobra imposible: combinar ese idealismo de Donner con las necesidades sentimentales de un drama televisivo, y hacerlo sobre el basamento y la rúbrica visual de la vilipendiada (pero sobresaliente) obra de Zack Snyder.

Para ello, efectos especiales de una calidad superior (aunque ojo: nunca juzgues una serie por su capítulo piloto) y un tono excelente, perfecto, aunque aquí habrá quien me discuta. Superman & Lois es consciente de su naturaleza de serial televisivo como en su momento lo fue la muy noventera Lois & Clark, y apuesta sin discusión por el melodrama familiar, pero sin una voluntad notoria de hacer comedia ni tampoco explotar los recovecos trágicos del mito. Lo cierto es que, ya en su primera aparición cuando Tyler Hoechlin, tras sujetar un Land Cruiser verde como en la primera portada del Action Comics, confiesa a un niño que el traje "lo ha hecho mi madre", el actor ya lo tiene casi todo ganado. A continuación, la acción se dirime entre el matrimonio de Lois y Clark y las ansiedades adolescentes de sus dos vástagos adolescentes, Jonathan y Jordan, y el resurgir de un nuevo viejo enemigo. Pero todo con un aplomo distinto, ni mejor ni peor pero desde luego con más empaque, que podríamos atribuir a un spin-off de su serie troncal (Hoechlin se incorporó a la franquicia como secundario en Supergirl).

Y luego, un hecho fundamental: Superman & Lois encuentra la manera de que el héroe más poderoso resulte vulnerable, de adoptar un tono familiar más maduro y adulto, conmovedor y aspiracional, pero adentrándose en cierto territorio desconocido en la representación audiovisual del personaje. Ya no hay matrimonio Kent, ni larga sección sci-fi en Krypton, ni la idealizada infancia en Kansas, al menos de momento. La serie versa sobre cómo conservar y recuperar esos valores en una América cada vez más descuidada (ojo al cambio en el estilo fotográfico entre el presente y el pasado en Smallville) incorporando, de alguna manera, la problemática del personaje mencionada arriba a su narrativa. Lo hace como debe: como si éste problema literalmente no existiese, sin prestar demasiada atención a la toxicidad generada alrededor del personaje más puro iaginable, y sin perder miras de lo que realmente debe preocuparnos en un show televisivo. Superman & Lois es un drama familiar que no esconde su naturaleza de pequeño formato, que no presume de medios pese a inyectar un importante salto cualitativo respecto a sus precedentes del "Arrowverso", y que trata de utilizar este mayor empaque para representar la madurez vital del personaje. Por mucho que ésta sea doméstica, en casa y concebida como un retorno al hogar, actualizando su inocencia y compatibilizándola con cierta madurez. Como las tres películas de Snyder, la serie pone a prueba la flexibilidad del mito sin ampararse en el pasado, y parece que esta vez, crítica y público van a permitirla hacerlo: Tyler Hoechlin está excelente y Bitsie Tullock una elección inesperada pero con sabor a Margot Kidder, la Lois de Richard Donner. Lo dicho, que todo muy bien.

Superman & Lois acaba de estrenar su primera capítulo en HBO.