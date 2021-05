Laëtitia, Oprah y todas las demás

Serie 'Laëtitia o el fin de los hombres' | Filmin

Está ya en Filmin Laëtitia o el fin de los hombres, la miniserie basada en el libro del historiador francés Ivan Jablonka. El creador de la versión televisiva es Jean-Xavier de Lestrade (El caso de la escalera), que comparte con Jablonka lo que están contando. Dice Lestrade: "En casi todos los casos criminales conoces a la víctima por la forma en que murió. Eso es muy injusto, Yo quería dar a Laëtitia una especie de vida nueva". Cuando empieza la serie se lee: "Una historia ficticia basada en hechos reales". Jablonka, en un libro que está en Anagrama, reconstruyó el crimen, la reacción política y social, la investigación y la personalidad del asesino. Pero, sobre todo, vida de la joven, lo único de lo que no se habló en su día. El protagonista era el asesino (Läetitia fue para la prensa el fin de su camino criminal). Pero tampoco es una novedad malvada de estos tiempos. Charles Manson siempre ha interesado más que Sharon Tate o cualquier otro asesinado por la Familia.

Laëtitia Perrais era una joven de 18 años que fue asesinada por un hombre al que apenas conocía. "He querido demostrar que vivimos en un mundo en el que las mujeres son insultadas, golpeadas y violadas". Pero es verdad que el caso de Laëtitia es especialmente sangrante. Su padre violaba y maltrataba a su mujer. Ella y su hermana fueron acogidas por los servicios sociales. El padre adoptivo también abusaba de la hermana, Jessica. Y luego llega Sarkozy y se apropia del debate. Lestrade dice que al leer todo lo relativo al tema pensó que nada había cambiado desde ‘Los miserables’. "Hay cambios, pero muy lentos".

En el debate social actual la violencia contra las mujeres se considera insoportable. El otro día, Amparo Larrañaga le decía a Luz Sánchez-Mellado (y claro que en este caso no estamos hablando de crímenes horribles) que las jóvenes de ahora denuncian lo que para ellas era normal. "Yo he dado hostias como panes. Recuerdo a un tío meterme mano y darle una leche. Lo que no he vivido es el acoso de un productor, porque he sido productora desde los 24, pero entonces lidiábamos con cosas como esas". Porque no todo es Laëtitia o Jessica. Las mujeres que viven en entornos normales pueden haber sufrido no sólo acoso sino violaciones (ahí están Annabella Sciorra o Yvonne Blake). También Ágata Lys contó (sin nombres, aunque hablara de genios y de "narcisistas integrados") una experiencia en el ‘Un, dos, tres’. Y habló del "silencio de bragueta".

La última en aparecer en el debate ha sido Oprah Winfrey, que ha aprovechado su programa The me you can’t see (El yo que no puedes ver, en Apple TV, con el príncipe Harry) para contar que fue violada. "A los nueve, a los 10, a los 11 y a los 12 años, mi primo de 19 me violó. No sabía lo que era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía ni idea de qué era el sexo, no tenía ni idea de dónde venían los bebes, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. y guardé ese secreto". Y también la violó su tío y otros miembros de su familia. Y que a los 14 se quedó embarazada. Un niño que nació y murió a las dos semanas de vida. Al principio de ese episodio (Dilo en voz alta), Lady Gaga contó que un productor la violó a los 19 años y quedó embarazada. La agresión le provocó un "brote psicótico total".

Laëtitia Perrais, 18 años, desapareció una noche de enero de 2011 en La Berniere -en-Retz, al oeste de Francia. Su moto apareció a 50 metros de su casa. En seis capítulos de unos 45 minutos, Jean-Xavier de Lestrade, basándose en el libro de Jablonka y en la historia real, reconstruye de manera minuciosa el crimen. ¿Otra mujer violada? Sí otra. El pan de cada día.

Como a las cabras que comían celuloide, me gustó más el libro.