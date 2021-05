Etiquetas como "de culto" o "popular" se quedan cortas a la hora de definir un producto como Friends. De hecho, definirla como eso, "producto", quizá implique también algo de menosprecio. Porque, creo que podemos estar de acuerdo, esta sitcom emitida durante diez temporadas entre 1994 y 2004, criticada ahora por enfadaditos por sus lógicos anacronismos y visionada hasta el desgaste por varias generaciones, ha resistido el paso del tiempo con nobleza y vitalidad.

¿En qué lugar queda el humor en este legítimo espectáculo de la nostalgia que es el especial de Friends: The Reunion? Ya desde el principio del show de cien minutos de duración se nos advierte que desde 2004 los seis protagonistas de la telecomedia más importante de la historia reciente solo habían estado juntos en una habitación una vez.

Una declaración de intenciones sobre esa aproximación emocional del especial de HBO, un estreno de esos que derriban servidores en China y prueba viva y palpable del fenómeno cultural que propició la serie, un título capaz de trascender etiquetas de "culto" o "popular".

Con los actores bañados en lágrimas entrando uno a uno en el estudio, el capítulo alterna la visita al plató con una entrevista a manos de James Corden y otras secciones con los creadores Martha Kauffman, Kevin S. Bright y David Crane y, por supuesto, flashbacks a escenas de los episodios originales y cameos de secundarios de la serie, todo bien picado y mezclado para generar cosquilleos de electricidad a la audiencia.

La clave, y lo que demuestra este especial de algo más de cien minutos, está es seis actores siempre a tope, perfectamente seleccionados (los creadores revelan cómo hicieron el casting) que desarrollaron un vínculo común, un brutal salto a la fama mundial que cada uno solo podía compartir con los otros cinco. David, Jennifer, Courteney, Matthew, Matt y Lisa a menudo se funden con Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey y Phoebe en un peculiar emparedado de personalidad, interpretación y memoria.

Friends es ese lugar tranquilo y familiar para muchas personas, tiene en sí misma todas las cualidades necesarias para ello, y el especial parece diseñado para explotar esa faceta. La suerte quiso darle continuidad y desarrollo a una sitcom que no pretendía inventar la rueda pero que despegó hasta tener vida propia y una indeleble conexión con sus seguidores. Friends: The Reunion satisface y a la vez deja con ganas de otra cosa, pero no pretende más que lo que logra, que es recordarnos que la serie sigue en streaming y que viejas y nuevas generaciones pueden acercarse de nuevo a ella. Y quién sabe si, quizá, una nueva oportunidad en un tiempo más o menos cercano, que es la magdalena de Proust que de verdad queríamos morder...

Friends: The Reunion ya está disponible en la plataforma HBO.