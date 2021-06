'Paraíso', la gran apuesta de la ciencia ficción española

La ficción televisiva española está de enhorabuena porque la plataforma Movistar+ apoya por primera vez una serie del llamado género fantástico, Paraíso, que dirige el siempre eficaz Fernando González Molina. La historia, la desaparición de tres chicas en la discoteca Paraíso en la década de los 90, va a tomar de pronto un giro inesperado cuando el hermano de una de ellas, junto con su pandilla, intente descubrir el misterio de esa desaparición que para ellos no tiene ninguna lógica.

A partir de este momento, y como decíamos, la serie va a tomar un tinte fantástico que roza el terror y el thriller, y que hará que cada semana el espectador quede enganchado a esta historia que, aunque interpretada por adolescentes, va a atrapar a todo tipo de espectadores. Veremos los 90 con su música (Mecano, OBK...) y con lo que implicaba ser adolescente en esa época, nada que ver con los de hoy en día, donde la calle y las bicicletas, los escarceos del primer amor, la soledad y las inseguridades formaban parte del día a día de esos jóvenes.

Movistar+ ha decidido presentar la serie en el Festival de Cine en Español de Málaga prácticamente el mismo día en el que los espectadores de la plataforma pueden ya ver los tres primeros de los siete episodios que conforman la serie. En este festival Fernando González Molina nos confirmaba a esRadio que está ahora mismo inmerso en pleno rodaje de la segunda temporada de la que, como suele ser habitual, no puede desvelar mucho de su trama. Lo que sí confirmó a Es Cine es que "arranca justo donde acaba el último episodio de la primera temporada".

Era difícil y arriesgado el género en el que González Molina se mueve como pez en el agua y para ello necesitaba, como suele ser habitual en este tipo de series o películas, de un presupuesto adecuado para llevar a acabo el proyecto. Parece que lo ha conseguido a vista del resultado.

Serie a no perderse, en la que sobran los prejuicios y aunque muchos se empeñen en calificarla como el Stranger Things español, basta con ver sus dos primeros episodios para darse cuenta de que no es así. Una serie que a todos nos va a pillar cercana y a la que yo, que que he tenido la oportunidad de ver al completo, le auguro un gran éxito. Obvio decir que los actores, tanto los jóvenes como los adultos entre los que sobresale Macarena García, están espléndidos.

Ya que tuvimos la oportunidad de hablar con González Molina, el director de uno de los grandes éxitos en taquilla del cine español como A tres metros sobre el cielo y su continuación Tengo ganas de ti, le preguntamos por la posibilidad de hacer una tercera entrega ya que existe un tercer libro.

González Molina confirmó a Es Cine que "hay un guión muy bonito que estoy deseando poder llevar a cabo". Para ello habría que reunir varios factores, aunque no especificó cuáles. Imagino que sería la vuelta de los actores principales a sus roles, pero esto es la suposición de un servidor.