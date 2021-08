La vacunación obligatoria llega a Netflix

Netflix | Archivo

Netflix se convirtió en la primera empresa de los estudios de Hollywood en anunciar una norma de vacunación sobre las producciones estadounidenses, la cual afecta a los actores y al equipo de producción. A pesar de ello, la empresa americana es una de las últimas de las grandes compañías que impone la vacunación a sus trabajadores, siendo Walt Disney, Microsoft, Google y Walmart las primeras.

Esta nueva iniciativa viene ligada a la expansión de la variante Delta del Covid-19, que ha desencadenado una notable subida de casos, hospitalizaciones y muertes en Estados Unidos.

Los nuevos protocolos instaurados en América —hasta el 30 de septiembre— permiten a los productores imponer la vacunación a los actores y al equipo que trabajan en "Zona A" —alto nivel de contagios—. Los nuevos protocolos también obligan que todo aquel que trabaje en zona alta, esté o no vacunado, deba realizarse tres test a la semana por precaución. En las zonas con nivel bajo de contagios, aquellos que estén vacunados solamente están obligados a hacerse un test a la semana.

A pesar de estar vacunados, los actores y equipos de producción deberán seguir llevando mascarilla en interiores.

Reacciones entre los actores

Jennifer Aniston

En una entrevista para una revista de moda estadounidense, la actriz conocida por su papel en la serie Friends comentó que debido al tema de la vacunación tuvo que poner fin a su relación con algunas personas de su entorno por estar en contra y no aclarar si estaban inmunizados. Con esto la actriz se refiere a no informar de si están o no vacunados, declarando que "es una obligación moral y profesional, porque no nos pueden realizar test todos los días".

Sean Penn

A través de sus redes sociales, el actor, director, escritor y productor americano ha declarado que no volverá al rodaje de la serie Gaslit hasta que todo el equipo estuviese vacunado. El actor quiere que no solo se obligue la vacunación a aquellos que trabajan en zona alta, sino que se extienda también al resto.

Penn se ofreció a llevar a cabo la inmunización a través de su organización Community Organized Relief Effort, con la que ha conseguido distribuir más de 1´7 millones de vacunas.

Sharon Stone

En una entrevista para un periódico de Hollywood, la actriz, productora y modelo americana se ha posicionado a favor de la nueva normativa. Stone apoya a las compañías que exijan la vacunación de los trabajadores antes de volver al lugar de trabajo. Además, comentó que ella tampoco volverá a trabajar hasta que todo el equipo esté vacunado.

Stone recalcó que ha sido amenazada con perder su trabajo, pero no va a cambiar su opinión y seguirá adelante luchando para que en los sets todo el mundo esté vacunado. La actriz declaró: "Es ridículo ir a trabajar si no estamos seguros en nuestro trabajo".