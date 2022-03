La primera ministra y su mascota aborigen

La primera ministra de Australia es Rachel Anderson (Rachel Griffith). La actriz de A dos metros bajo tierra está en la parte creativa y en la producción ejecutiva de Total Control, serie australiana que se puede ver en Filmin. Tiene dos temporadas. Una empezó en 2019 y otra en 2021. Como título de trabajo tenía Black Bitch, pero se pensó que era demasiado. Hay una primera ministra blanca, rubia y mordaz (qué diálogos) que ficha a una indígena como senadora (lo puede hacer por la muerte de un senador de su partido). La black bitch, Alexandra Irving (Deborah Mailman), ha saltado a la popularidad por enfrentarse en la calle a un asesino. Se ficha a esta heroína como en Vamos Juan fichaban a una víctima. Hay quien dice que Feijóo traería al Gobierno a Pablo Isla. ¿Y por qué alguien que lo ha hecho bien en Inditex iba a hacerlo bien en un gobierno? Y lo más importante, ¿por qué demonios Isla iba a meterse en política? Hasta Alex Irving lo duda cuando se lo proponen. Cualquiera piensa que va al matadero.

El Gobierno australiano está formado por una coalición liberal con un voto de más en el Senado (por eso era necesario y urgente sustituir al senador muerto). La coalición tiene varias facciones. "Esta lucha interna nos está matando", dice a un colaborador la primera ministra. Qué cosa más familiar para nosotros.

Aunque en menor cantidad que las de otros países, estamos acostumbrados a ver series australianas. Desde Médicos en vuelo a Parada de postas (donde vi por primera vez a Nicole Kidman como pastora de ovejas y el pelo como uno de sus borregos), ambas de los 80. Por no hablar de la legendaria Retorno a Edén.

Hay más personajes en la serie. La madre de Alex, que de lejos parece Charo Vega, el padre de Rachel, el hijo de Alex, un ex amante, un hermano pijo y socialista o una joven escapada de un centro de detención con material peligroso sobre la muerte de una compañera. Y los asesores, con protagonismo del de Alex, Harry Richardson, una cara conocida. Sale en La edad dorada, pero sobre todo nos suena de la nueva Poldark, donde era hermano de Demelza (el que no era predicador).

No tiene la fuerza de, digamos, Borgen y otros dramas políticos como Bodyguard, pero sólo por el personaje interpretado por Deborah Mailman merece la pena. La pasión defendiendo a su comunidad. Y el trauma del recuerdo del asesino que la hizo famosa. Y como política, no queriendo ser "una mascota aborigen". Rachel Griffith también está estupenda como primera ministra. Cínica y divertida, dando consejos políticos a su nueva senadora. Eso incluye la ropa, para que no hablen de su culo gordo. O "No te tires a tus asesores. Puedes tirarte a los asesores de los demás". Alex dice a un rival de la oposición que miente en televisión sobre ella: "Los australianos prefieren un condón usado como primer ministro antes que a ti". Somos muchos los que preferimos un condón usado antes que nuestras opciones.

Hay por los pasillos del Gobierno un cuadro colonial en el que se fija Alex. Unos días después, la primera ministra dice mirándolo que, después de desembarcar los presos (recuerden que Australia era un sitio al que enviaban convictos británicos), esperaron a que desembarcaran las mujeres. "Los gritos se oían por todos sitios. Aquella noche nos convertimos en putas y todavía estamos esperando que nos respeten". Lo cierto, más allá de violaciones brutales, es que un veinte por ciento de los convictos eran mujeres. Y que, para sobrevivir, se sometían a oficiales de prisión o a otros convictos. Se suponían que ya eran putas, que habían sido condenadas por ello en Gran Bretaña. Pero la prostitución no se castigaba con el traslado a las colonias.