Imanol Arias rectifica tras culpar al PSOE del final de 'Cuéntame': "No fui sincero"

Tras sus declaraciones de este jueves, el actor Imanol Arias, que interpreta a Antonio Alcántara, ha pedido disculpas en sus redes sociales por lo que considera unas "lamentables y desafortunadas" declaraciones contra 'Cuéntame' y TVE.

En el programa La Kapital de TeleBilbao, Arias aseguró que "desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra en Moncloa diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán, alguien del consejo de administración, socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo: "Hay que cortar la cabeza a esto porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE". A las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública".

Este viernes, aunque ha reconocido que esas palabras son "impropias" de él y "no realmente sinceras, fruto de un calentón verborreico", ha precisado que las declaraciones han sido "descontextualizadas en la conversación".

"He trabajado en TVE durante los últimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relación con mi persona o mi relación profesional con la casa. He crecido en esa pantalla familiar", ha indicado el intérprete.

Por ello, se ha disculpado "con todo el dolor" de su corazón por esas afirmaciones en las que, en sus palabras, no fue "justo ni sincero" con los trabajadores de TVE, "ni con miembros de su consejo de administración, ni con los trabajadores de Ganga Producciones".

El actor ha justificado sus declaraciones porque su estado "inmediatamente después" de una función de teatro "no era el apropiado": "No era el estado de calma necesario para tratar así temas relacionados con 'Cuéntame' o TVE. Me pasé tres pueblos, se me fue la olla y nada de lo que dije me representa totalmente".

"Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien. TVE es como mi familia y uno no puede perder los estribos con la familia", ha concluido Arias.