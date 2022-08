El final de Juego de tronos decepcionó a muchos fans y algunos lo achacaron a que la serie había dejado de ser fiel a las novelas de George R.R. Martin. Pese a que el escritor fue consultor de la ficción en las primeras temporadas, ahora ha confirmado que no participó en las entregas finales.

"En las temporadas 5 y 6, y ciertamente en la 7 y en la 8, estaba bastante alejado", reveló Martin en una entrevista con The New York Times. El diario preguntó al autor por qué había quedado al margen de las temporadas finales. "No lo sé, tendréis que preguntar a Dan y David", contestó, refiriéndose a los creadores David Benioff y D.B. Weiss.

El escritor aún tiene que revelar su propio final de Juego de tronos a través de las novelas, tal como apuntó a través de su blog. "Sí, algunas de las cosas que visteis en Juego de tronos de HBO también las veréis en Vientos de invierno (aunque tal vez no de la misma manera). Pero gran parte de los demás será muy diferente. Y realmente, si lo piensas, esto era inevitable. Las novelas son mucho más extensas y mucho más complejas que la serie", comentó.

"Ciertas cosas que sucedieron en la ficción de HBO no sucederán en los libros. Y viceversa. Tengo puntos de vista de personajes en los libros nunca vistos en la serie: Victarion Greyjoy, Arianne Martell, Areo Hotah, Jon Connington, Aeron Damphair, todos ellos tendrán capítulos, y las cosas que hacen y dicen impactarán la historia y a los personajes que fueron principales en la serie. Tengo legiones de personajes secundarios importantes para la trama. Algunos personajes que visteis en la serie son bastante diferentes a las versiones de las novelas. Yara Greyjoy no es Asha Greyjoy, y el Euron Greyjoy de HBO es muy, muy, muy, muy diferente al mío. Quaithe todavía tiene un papel que desempeñar", agregó.

Martin sí tendrá un papel clave en La Casa del Dragón, primer spin-off de Juego de tronos. En la nueva producción ha ejercido como creador y guionista junto a Ryan Condal. Además, Casey Bloys, jefe de contenido de HBO, ha resaltado el papel de Martin en la franquicia. "George, para nosotros, en este proceso ha sido un recurso realmente valioso. Él es literalmente el creador de este mundo. Él es su historiador, su creador, su guardián. No puedo imaginarme haciendo una serie en la que él no crea o que no apoye", dijo.