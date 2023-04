Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans? es una miniserie de tres episodios disponible en Movistar Plus basada en una historia de la legendaria escritora de suspense británica. Dirigida y adaptada por el actor Hugh Laurie (House), que se reserva un pequeño papel, esta serie de intriga, comedia y romance está protagonizada por los actores Will Poulter y Lucy Boynton.

En ¿Por qué no le preguntan a Evans? el protagonista presencia sin quererlo lo que serán las últimas palabras enigmáticas de un moribundo. Decidido a investigar el posible crimen, ambos protagonistas, el hijo del vicario, Bobby Jones, y a su amiga de la alta sociedad, Lady Frankie Derwent, a una aventura para resolver el asesinato.