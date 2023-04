Escandaloso adoctrinamiento en unos dibujos animados de Netflix: "Soy un bisonte no binario"

Ridley Jones, la guardiana del museo son unos dibujos animados que emite la plataforma Netflix sobre una aventurera niña, Ridley, que protege los tesoros de un museo dirigida a menores de entre 3 y 6 años. Hasta aquí todo normal, pero en el capítulo ocho de la quinta temporada, titulado "Feliz día de la manada", uno de los personajes se encara con su abuela porque dice ser "no binario". Se trata de un pequeño bisonte al que le ha llegado la hora de encabezar a su rebaño.

"Si voy a liderar la manada, quiero hacerlo siendo yo. Además, tú dices que hay que liderar con el corazón, ¿no? Bueno, pues mi corazón dice que como me siento más a gusto es usando el nombre de Fred porque soy no binario y Fred es el nombre que más me va. También uso ‘elle’ y ‘elles’ porque cuando me llaman ella o él no siento que sea lo correcto", dice el joven Fred. "Eso no lo sabía, no me extraña que te cueste centrarte. ¿Cómo vas a liderar la manera sin ser tu verdadero tú", contesta su abuela.

La escena termina con la disculpa de la abuela bisonte, en un lastimoso tono: "Siento mucho no haber utilizado el nombre y los pronombres correctos. Gracias por mostrarme tu corazón".

Muchos padres y profesionales han usado las redes sociales para mostrar su disconformidad con este adoctrinamiento de la propaganda LGTB que pervierte el lenguaje. "Un nuevo programa de Netflix pidiendo a los niños que cuestionen su sexo y los pronombres. Esto es más que asqueroso", tuiteó el autor estadounidense Ryan James Girdusky.

Según desveló su creadora en Twitter, Chris Nee, conocida por otras populares series infantiles como Vampirina y Doctora Juguetes, el programa habría sido cancelado por la plataforma ante el aluvión de críticas y no renovará una nueva temporada: "No me sorprende que Netflix haya descartado silenciosamente el primer programa infantil que tiene un personaje no binario". Posteriormente, sin embargo, aseguró en esta misma red social que hacía más de un año que sabían que no habría más capítulos y que no existía conexión alguna entre la inclusión del personaje no binario y la cancelación de la serie.