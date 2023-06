La serie Rapa en la que una Guardia Civil y un profesor aficionado a los misterios resuelven un asesinato fue todo un éxito, motivo por el que Movistar Plus+ decidió renovarla con una segunda temporada. En esta nueva entrega son dos los misterios a los que se enfrentan: Maite (Mónica López) a la desaparición de una militar destinada en el Arsenal de Ferrol y Tomás (Javier Cámara) a un asesinato ocurrido hace 20 años. Movistar confía tanto en la serie que la actriz confirma en esCine durante una entrevista con Andrés Arconada que "habrá tercera temporada".

Maite y Tomás se vuelven a unir cuando deben trasladarse a Ferrol para investigar dos misteriosos casos sin resolver. Maite se adentra en el Arsenal, un mundo muy cerrado con unas normas muy estrictas, donde una oficial ha desaparecido sin dejar rastro. Por su parte, Tomás se centra en la investigación de un caso de asesinato, ocurrido hace 20 años, que está a punto de prescribir.

Javier Cámara cuenta cómo "en la primera temporada conoces a los personajes, te va atrapando la trama y ves a este tipo desconsiderado que se mete en la vida de la Guardia Civil porque lee libros y como quiere ser escritor pues ahora le ha entrado a este gilipollas la vena investigadora". Su relación con la Guardia Civil funciona como el contrapunto, "ella es una tipa empática y que conoce a todo el pueblo" mientras que Tomás es "un tocapelotas en esa primera temporada".

Sin embargo en la segunda "ya no tenemos que mostrar eso" y de esa forma se pueden centrar más en los casos y en mostrar sus debilidades. Por cierto, Cámara bromea sobre algo que comparte con Tomás, "soy un cascarrabias, cuando me quejo, me quejo, la mayor parte del tiempo me callo, pero cuando me quejo me sale todo, así me va".

Volviendo a la segunda temporada de Rapa, vemos a Tomás "desesperado porque se ha jubilado porque ya no puede más, empieza a notar que su enfermedad avanza, tiene una especie de depresión, su humor es como esa especie de olla a presión por la que sale toda la mala hostia que tiene dentro".

Para volver a sentir lo que sintió en la primera temporada, donde al ser el único testigo de la muerte de una persona importante fue el epicentro de la historia de ficción, necesita encontrar urgentemente un nuevo caso, "es su droga". En parte porque "ahora que la enfermedad avanza, él quiere más ficción que nunca porque su realidad es bastante terrible".

El ELA como un personaje más

Cámara explica cómo "en la primera temporada habíamos pasado por encima de la enfermedad" algo que querían remediar en la segunda pero "no sabíamos cómo afrontarlo". Pero a alguien del equipo se le ocurrió "una inmensa idea, llamar a la asociación de ELA de La Coruña". Dos profesionales que tratan a diario con enfermos de ELA fueron explicarles cómo es la enfermedad y el día a día de quienes la padecen. "Fueron dos o 3 horas, todos teníamos muchas preguntas pero nadie hizo ninguna".

Después de aquella conversación "ya nada fue lo mismo" ya que "todos nos concienciamos de que esto era una parte esencial en la serie y que de hacerlo había que hacerlo bien, lo hemos hecho con todo el respeto". Mónica cuenta al respecto cómo su personaje "se acaba convirtiendo en la cuidadora oficial de Tomás".

A Maite la describe como "una mujer muy empática, Jorge Coira (el director) me dijo en la primera temporada que quería que esta mujer fuera empática, que comprenda a los demás, incluso al asesino". Y eso hizo porque "soy una actriz super obediente, confío sobre todo en los guiones, no dan mucho tanto en lo que se dice como en las acotaciones, yo soy súper obediente con las acotaciones".

Poirot y Agatha Christie

Maite y Tomás, una agente de la Guardia Civil y un profesor jubilado con ínfulas de escritor de misterios, "no son Hércules Poirot y Agatha Christie, ella es una mujer que hace lo mejor que puede y él un tipo que juega a esto porque no tiene otra", explica Javier Cámara. "Se lo pasan bien, ella porque es su trabajo y se lo toma en serio y este tipo porque ha leído muchos libros pero no tiene ni idea, no creo que sea realmente un tipo listo".

Sin embargo, cuando los dos se juntan consiguen dar solución a misterios y puntos sin resolver cuando ponen en común las ideas más locas que les van pasando por la mente. "A mí lo que me gusta es cuando ellos se enganchan y empiezan a dilucidar y a sacar las cosas", momento en el que "se acaban las frases el uno al otro", apunta Mónica López.

La actriz también señala como uno de los grandes aciertos de Rapa el hecho de que "ni los guionistas ni Movistar hayan sentido la necesidad de liar a Maite y Tomás", son amigos y vecinos pero "no hay una historia amorosa, simplemente son dos personas muy distintas que se complementan, se necesitan, se admiran y se aprecian".

La segunda temporada de Rapa, y la primera al completo, ya están disponibles en Movistar Plus+.