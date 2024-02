Feud: Capote vs. The Swans es una serie limitada de ocho episodios basada en el bestseller 'Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era' de Laurence Leamer.

El aclamado escritor Truman Capote se rodeó de un grupo de mujeres de la élite de la sociedad, ricas y glamurosas que definieron una época pasada de la alta sociedad neoyorquina, a las que apodó "los cisnes". Hermosas y distinguidas, el grupo incluía a la gran dama Barbara "Babe" Paley, Slim Keith, C.Z. Guest y Lee Radziwill. Encantado y cautivado por estas damas, Capote se introdujo en sus vidas, entabló amistad con ellas y se convirtió en su confidente, para finalmente traicionarlas escribiendo una ficción apenas velada de sus vidas, exponiendo sus secretos más íntimos.