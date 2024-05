Netflix no da puntada sin hilo, y si ha recuperado realities olvidados como Curso del 63 y su segunda edición, Curso del 73, es porque conoce muy bien a su público. Lo que en su origen en el año 2009 solo arrojó resultados de audiencia más bien grises para su grupo (no así su primera temporada) Atresmedia, podría revivir en una plataforma de streaming que apuesta cada vez con más fuerza por formatos televisivos convencionales.

Aunque convencional tenía poco el reality emitido por Antena 3 hace ya nada menos que quince años basado en un original inglés posteriormente adaptado a otros países, I’ll teach them. En él, 20 jóvenes de la época se enfrentaban a la educación que se proporcionó a sus padres en los años 60 y 70 mientras las cámaras del espacio captaban sus reacciones.

Sin acceso a tecnología y sin teléfonos móviles, los chicos del colegio de San Severo solo tenían el confesionario para contar sus sentimientos e impresiones. Las dos temporadas tuvieron al mismo "director" del colegio, Vicente Gil, con actores y profesionales de la escena como el hoy popular Miguel Lago ejerciendo el papel de duros profesores de época. Todos ellos, no obstante, habían tenido entonces experiencia en el mundo docente.

Curso del 63 y su segunda temporada no tuvieron continuidad más allá, con Zeppelin TV lanzándose a continuar el concepto de telerrealidad de Gran Hermano en ese y otros realities como Fama. De una temporada a otra, el programa -que no tenía presentador pero sí narrador en off- permitió apreciar cómo los métodos de enseñanza se suavizaron de una década a otra.

La fecha elegida por Netflix para reestrenar los dos realities es el 1 de junio. Y quien no disponga de suscripción en Netflix o prefiera verlo en Atresplayer, también puede encontrarlo allí.