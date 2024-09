10 / 14

La Maison (Apple TV+, 20 de septiembre)

Tras The New Look, nueva serie ambientada en el mundo de la moda en Apple. Diez lujosos episodios ambientados en el mundo de la moda parisina protagonizados por, entre otros, Lambert Wilson y Carole Bouquet. El responsable de una exclusiva firma trata de navegar las dificultades de un escándalo público.