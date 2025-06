Por qué Los Simpson duran y duran: "Lo mejor que nos pasó es que algunos nos prohibieron"

"Los fans son tan intensos como siempre. De hecho, más intensos", dice Matt Groening sobre los todavía abundantes seguidores de Los Simpson. La visita del creador de la serie de animación más relevante del siglo XX, que perdura tras un cuarto de la presente centuria, manifestó durante el festival de animación de Annecy en Francia que la serie, que acutalmente alcanza las 36 temporadas, sigue teniendo una excelente "respuesta".

Sus palabras podrían resonar en 2025 como una vulgar excusa para justificar la existencia de una máquina de merchandising que, desde luego, no es lo que era en los 90 y los 2000, y que desde su debut en 1989 no se ha tomado ninguna pausa con 750 episodios y una película de cine en la mochila. Tampoco la calidad de la serie, que hace mucho tiempo perdió el humor agudo y entrañable que la caracterizaba como algo bien aferrado a nuestra realidad en pos de un tono más "looney toon".

David Silverman, productor ejecutivo, aseguró a Variety que el impacto de la serie en el festival es superior ahora respecto a las anteriores visitas de 2008 y 2010. El caso de Los Simpson, ahora en el streaming de Disney+, es casi único en la historia de la televisión: a diferencia de otra creación de Groening como Futurama, cancelada tras cuatro temporadas y luego recuperada en varias ocasiones y soportes tras diversos hiatos, las aventuras de la familia amarilla ha sido una presencia constante.

Silverman cuenta su experiencia de estas décadas desde el origen de la serie y su monumental éxito en los 90: "Trabajábamos tan duro que apenas podíamos prestarle atención (…) Pensábamos: Genial, pero tenemos una fecha límite. Me llevó varios años levantar la cabeza y darme cuenta: ¡Dios mío, estamos teniendo un gran impacto!".

Matt Groening, creador de los personajes | Cordon Press

¿Se convirtió el impacto en saturación? En todo caso y tal y como señala la publicacion, la permanencia de la serie desafia totalmente la lógica televisiva. Pero su salto al streaming no solo ha mantenido sino aumentado su impacto, aunque aparentemente sus grandes años de moda parezcan haber pasado. "Estar en Disney+ nos ha rejuvenecido. No lo sabíamos pero ahora lo reconocemos", dice el prodcutor Matt Selman en el festival. "Ahora los niños que lo veían en televisión por la tarde no tienen que esperar, pueden verlo todo el rato, todos los días, todos siempre".

Eso significa conexión con el público joven actual sigue vigente pese al enorme cambio sísmico de su salto al streaming y la desaparición casi total de las ediciones en disco. "Una de las mejores cosas que han pasado con la serie es que algunos lo prohibieron. Se convirtió en algo exótico, prohibido. Las camisetas de los Bart Simpson fueron controvertidas y prohibidas en escuelas". Cuando Los Simpson comenzó su emisión en la televisión convencional, muchos padres prohibieron a los niños ver la serie por su contenido subversivo.

Por el momento, la serie se ha ganado la renovación por cuatro nuevas temporadas, que la impulsarán a rozar las ¡40! temporadas. EL número de capítulso es más reducido, 17, pero aún así el equipo trabajará a horario completo. "Lo estupendo de tener dos series en emisión es que puedo decir a la gente de Futurama que estoy trabajando en Los Simpson y a los de Los Simpson que estoy trabajando en Futurama", bromea Groening, de 71 años, que asegura que el show seguirá evolucionando y adaptándose a los nuevos medios y audiencias, sin asomo todavía de llegar al final.