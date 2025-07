Creada por el guionista Derek Haas, firmante de guiones de otros thrillers más o menos míticos o conocidos como The Fast and the Furious y el western El tren de las 3:10, La cuenta atrás es una serie de acción y emociones fuertes que trata de recuperar la energía de ese mismo género de acción.

Con ecos de la célebre serie 24, Countdown pone a un equipo de policías de élite a resolver el asesinato de un agente de aduanas... un caso que pronto deriva en un asunto mucho más grave. La serie trata de dar un toque protagonista a la ciudad de Los Angeles, la música y un cierto tono macarra que la convierte en una propuesta tan tópica como entretenida.

De todo ello te habla Juanma González desde la redacción de Libertad Digital en un nuevo vídeo de Seriemente, donde se analizan todas las series del panorama actual en todas las plataformas.

Countdown está disponible en Prime Video, la plataforma de la empresa Amazon, a razón de un episodio semanal tras los tres de su estreno el pasado junio.