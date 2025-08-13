La serie de vampiras con VIH y lenguaje inclusivo de Eduardo Casanova indigna en redes sociales

La miniserie de Eduardo Casanova, titulada Silencio, ha desvelado sus primeras imágenes con motivo de su presentación en el festival de Locarno (Suiza) y ya despertado polémica en redes. Se trata de una historia de vampiros queer que, tal y como han destacado diversos usuarios, tienen VIH y utiliza lenguaje inclusivo. Una propuesta que juega con el absurdo habitual del director de Pieles pero que solivianta los ánimos de muchos espectadores.

La serie se trata de una reflexión de Casanova sobre el colectivo LGTBIQ+. Y, a falta de ver el producto final, que se exhibirá en el Festival de Sitges en el mes de octubre, se desconoce si con ánimo crítico. Lo que sí se puede asegurar por la trayectoria del realizador de La piedad y Al margen es un elemento de provocación incuestionable que ya está funcionando.

Leticia Dolera, María León, Ana Polvorosa, Mariola Fuentes y Lucía Díez son algunas de las protagonistas de una serie en clave de comedia fantástica que, según Casanova en declaraciones a Efe, versa sobre "las personas más invisibilizadas en esta pandemia del VIH, que a día de hoy sigue en crecimiento".

🇪🇸 | Las redes sociales arden tras publicarse que el actor y director español Eduardo Casanova está rodando una miniserie sobre unas vampiras con sida que dicen «todes». pic.twitter.com/pbMLTPY1zQ — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) August 12, 2025

A través de varios siglos, Silencio sigue la historia de unas hermanas vampiras que ya en el siglo XIV utilizan lenguaje inclusivo y toman lorazepam para poder dormir. La sangre humana está contaminado por la peste negra y su supervivencia se ve amenazada.

Casanova ha rodado parte de la serie en 16 milímetros para homenajear al terror de los 70 y 80, según sus declaraciones desde el festival de Locarno, aunque Silencio "roza por momentos el cine quinqui de Eloy de la Iglesia", otra de las referencias del que fue protagonista de la serie Aída.

"Creo que ha conseguido crear unas vampiras nuevas, hacer algo nuevo, y conseguir para los fans del terror un nuevo monstruo", dice Casanova en referencia a la labor del maquillador Óscar del Monte.

Los detractores del cine que cultiva Casanova, que fiel a su estilo se hizo blanco de las críticas pidiendo más subvenciones y provocó una rotunda reacción ante la escasa taquilla de su obra La Piedad, con titulares que señalaban los 317.000 euros de subvención a cambio de los 52 de su taquilla en el primer fin de semana, ya están en marcha por la llamativa temática de la serie. Otros, sin embargo, también alaban su imaginación.

Una ficción que todavía no tiene comprador y, por lo tanto, está pendiente de que una plataforma o cadena de televisión se haga con sus derechos. Producida por Gamera Studios junto a Antonio Abeledo S.L. y la ONG Apoyo Positivo, Silencio promete ser un festín para fans del cine de terror pero, sobre todo, de las polémicas relativas al cine español.