¿Alguna vez te has preguntado dónde acaban sus días series como Los Vigilantes de la Playa, CSI y sus infinitas variantes y otros dramas policiacos que antaño arrasaron en las televisiones mundiales?

Te ofrecemos un vistazo rápido de lo que ofrecen algunos canales de televisión quizá menos conocidos, pero igualmente dependientes de los grandes grupos mediáticos y que parecen concebidos como contenedores para las mil reposiciones de series retro que, quizá, consumiste antes del streaming.

Juanma González realiza en este nuevo vídeo desde la redacción de Libertad Digital y esRadio un top de series, la mayoría retro, pero también actuales, de series más convencionales que no encontrarás en las plataformas de streaming de última tecnología, y tampoco en los canales convencionales de teles públicas o privadas.

Estas series están en canales como AX, Energy, Squirrel y esos "Otros" que con toda seguridad tienes sintonizados, pero que quizá ahora con tu tiempo libre en verano tengas tiempo para recorrer. ¿Te animas?

No te olvides de dejar un "like", seguir el canal @LDCultura en Youtube y anímate a comentar si cualquier tiempo pasado fue mejor, o es una leyenda más del refranero.