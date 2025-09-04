Basada igualmente en novelas del escritor Jack Carr, la nueva temporada de La Lista Final se titula Lobo Negro y se centra en el personaje de Ben Edwards, interpretado por Taylor Kitsch.

Los admiradores de Chris Pratt de todas formas se sentirán congratulados al ver también al actor de Guardianes de la Galaxia en esta nueva temporada repitiendo papel, aunque -eso sí- en un lugar más secundario.

En este nuevo vídeo del canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio, Juanma González pone la lupa sobre La Lista Final y ese nutrido grupo de series que ya empiezan a apodarse "para padres" por su carácter marcadamente adulto, masculino y con casi total seguridad adaptada de alguna serie de novelas de éxito, de la que forman parte otras como Jack Ryan, Reacher, Bosch o la aquí presente, entre otras.

