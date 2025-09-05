Menú

'Dos tumbas' es un buen thriller de solo tres capítulos y toma la vía del exceso

La serie Dos Tumbas es un thriller patrio con solo tres capítulos que le da otro aire al thriller clásico.

Si quieres venganza, mejor cava dos tumbas. La abuela encarnada por Kiti Manver se lanza a la búsqueda de su nieta, desaparecida junto a una amiga en Frigiliana, Málaga, en este thriller de suspense en el que también intervienen Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.

Llena de giros, a veces inverosímiles, la serie tiene un excelente nivel visual. Algunos como Juanma González, en este vídeo de @LDCultura, aseguran que precisamente esta apuesta más estética distingue la serie de otras que buscan el realismo, como la multitud de "true-crimes" que pueblan las plataformas.

Sigue el canal de Youtube para estar atento a este y otros vídeos de Libertad Digital y esRadio.

