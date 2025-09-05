Si quieres venganza, mejor cava dos tumbas. La abuela encarnada por Kiti Manver se lanza a la búsqueda de su nieta, desaparecida junto a una amiga en Frigiliana, Málaga, en este thriller de suspense en el que también intervienen Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.

Llena de giros, a veces inverosímiles, la serie tiene un excelente nivel visual. Algunos como Juanma González, en este vídeo de @LDCultura, aseguran que precisamente esta apuesta más estética distingue la serie de otras que buscan el realismo, como la multitud de "true-crimes" que pueblan las plataformas.

Sigue el canal de Youtube para estar atento a este y otros vídeos de Libertad Digital y esRadio.