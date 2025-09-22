Juanma González comenta en un nuevo vídeo de Libertad Digital y el canal de Youtube @LoDeCultura la serie La Caza: Irati, cuarta temporada de una serie que se ha ido ganando poco a poco las simpatias de los seguidores del thriller.

En este caso, los tres agentes de la UCO se trasladan a la selva de Irati, un laberinto natural que sirve de escenario a un sangriento crimen, pero también a otros fenómenos fuertemente relacionados con la mitología del lugar.

¿Triunfa esta serie criminal en medio de un escenario con tantos y tantos thrillers? Te lo contamos en el vídeo.